"PI, ŠTA ME ZA ĐAV'LA PITAŠ" Ispirali su usta sa imenom Anđele Đuričić, a ovako BRUTALNU osvetu ĐETIĆA za bruku niko nije očekivao

Anđelu Đuričić, bivšu ljubavnicu Zvezdana Slavnića, rodni Đenovići "izbrisali su sa mesta prebivališta", kazao nam je jedan od meštana ovog malog mesta pored Herceg Novog.

Prošlo je skoro tri meseca kako je Đuričićeva diskvalifikovana iz Zadruge, i tek dva meseca kako je raskinula turbulentnu vezu sa bivšim robijašem Zvezdanom, a Novljani, koji su ispirali usta i stideli se nje zbog skandaloznog ponašanja u Šimanovcima, sad ne žele ni da joj imena spomenu. Od Kamenara do Kumbora, pa do Novog nailazili smo na meštane koji su na spomen njenog imena odmahivali glavom sa prezirom.

- Đav'la pitaj gdje spava, šta mene pitaš o njoj. Nemam pametnija posla nego o tamo nekoj koja nas je obrukala da pričam. Goni me se, dijete. Pi, ni oni roditelji nijesu znali bolje, otrglo se. Ćuti i prođi me se - baka Mara i na plus četrdeset u marami, sedeći na parapetu između Baošića i Đenovića, mrko nas je pogledala i skoro proterala.

Nailazili smo i na turiste koje Anđela uopšte nije zanimala.

- Stvarno ne znamo ko je to, niti da je odavde. Na odmoru smo i nevažna nam je - samo su neki od komentara na plaži.

- Povraća mi se kad neko pita za nju. Pre nekog vremena bilo je dosta ljudi koji su obilazili njenu kuću, raspitivali se, dosađivali nam pitanjima o njoj. Hvala bogu, sad se skoro niko i ne seća nje. Retko je ko ovde sad i spomene, izbrisana je. Kad neko i pita, kao vi sad, malo ćete naći nekoga da vam nešto kaže. Obrukala nas je - rekla je jedna gospođa, koja nije želele da se predstavi, a bila je jedna od retkih koji su želeli da pričaju.

U blizini njene porodične kuće, na šetalištu, u prodavnici su nas ljubazno zamolili da izađemo ako ne želimo ništa da pazarimo, isti slučaj je bio i kada smo ušli u Portonovi, gde se Đurišićeva često odmara i postavlja fotografije iz kafića. Niko nije ni trepnuo za njom, konobari su odmahivali glavom.

