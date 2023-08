"CEPAO JE HALJINU, UVUKAO U KABINU I RASKRVARIO JE" Maja doživela dramu u Crnoj Gori, nakon incidenta ZAVRŠILA U BOLNICI?!

Bivše zadrugarke Maja Marinković i Slađa Lazić doživele su strašnu dramu u Budvi, kada su dvojica žestokih momaka pokušali da ih siluju na njihovoj jahti, prenosi "Star". Kako njihov izvor otkriva, bile su u jednom noćnom klubu, gde su upoznale ove momke, koji su već poznati crnogorskoj policiji zbog svojih dela.

foto: Petar Aleksić

Maja i Slađa su prvo nekoliko dana sa njima išle na luksuzne plaže, uveče su ih izvodili, a onda su ih odveli na njihovu iznajmljenu jahtu, gde su navodno pokušali da ih seksualno iskoriste, posle čega je Maja završila i u bolnici.

Ceo slučaj je prijavljen policiji, koja ih sada traži da ih privede na razgovor, dok Maja ne odluči da li će krivično da ih goni.

foto: Petar Aleksić

- Slađa je rekla Maji da joj se sviđa jedan od tih momaka, da se raspitala i da zna da je on žestok momak. Počele su da izlaze sa njima svake noći, međutim, posle tri dana druženja one su otišle noću kod njih na jahtu. Pored njih su tu bile još dve devojke, koje su tada upoznale, da bi kasnije shvatile da su te žene plaćene, tačnije da se bave prostitucijom. Sve je bilo super dok taj muškarac nije počeo da skida Maju i da je gura u kabinu, što je ona odbila. On joj je tada rekao da mu ne pada na pamet da joj daje više vremena, te da treba da bude svesna da su tu pozvane zbog seksa. Maja je bila baš drska i rekla je da ako ih pipnu, ima da prijavi sve policiji, međutim, njih to nije sprečilo. Jedan je uhvatio Maju, dok je drugi pokušao da joj skine haljinu. Maja je tada počela da se mlati nogama, pokušala je da se odbrani i u tom guranju joj je slučajno rascepao usnu. Slađa se uplašila i počela da doziva pomoć, a zatim je i ona nasrnula na tog što je držao Maju. Kada su videli da Maji ide krv na usta, izbacili su ih sa jahte, da bi se njih dve odmah uputile u bolnicu, odakle su pozvale policiju. Koliko znam, policija ih sada traži, ali se oni kriju - govori izvor "Stara" bliza Maji, pa dodaje:

foto: Petar Aleksić

- Maja ovo ne zna, ali jedan od tih likova poznaje Cara, jer se druži sa njegovim kumom. Javio je Filipovom kumu šta se desilo, da bi ga Car odmah nakon toga pozvao i rekao da nisu smeli to da urade i da će sada sigurno da imaju problem. On je zamolio da se ne sazna da se oni poznaju, da ne bi ispalo da je to njegova osveta. On žestoko osuđuje to što su napali Maju i Slađu, i sada mogu obojica da završe u zatvoru, jer već imaju dosije u policiji za mnogo prekršaja. Samo se još čeka da li će Maja i Slađa krivično da ih gone - završava izvor.

Ekipa Kurira je pokušala da stupi u kontakt sa Majom Marinković kako bi proverila ovu informaciju, ali bivša zadrugarka nije odgovorila na poruke.

Kurir.rs/ Star

