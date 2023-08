"NE JURIM LEPE DEVOJKE, ONE JURE MENE!" Era Ojdanić otkrio: Devojka mi je mnogo ljubomorna, iako joj govorim da je NAJBOLJA RIBA

Era Ojdanić je gostovao u emisiji Puls Srbije gde je pričao o svom ljubavnom životu.

Izjavio je da ima devojku koja je ljubomorna iako je on uvek iskren prema njoj i voli je jako.

- Ja imam devojku koja je prvi put od mnogih devojaka ljubomorna i ubi me. Rekao sam joj "pusti me bre da živim i da dišem, znaš maco moja da te volim kao Boga i više od toga". Ali kaže "što si pogledao onu tamo, da li ima bolju frizuru ili lepšte usne?". Ja joj tu kažem "ti si za mene najbolja riba i kraljica, ali moram da pogledam". Ja bih isto voleo da neko pogleda moju devojku i da kaže bravo Ojdaniću al' je ti neguješ, maziš i paziš - rekao je Era.

Kada je voditeljka upitala kako bi on reagovao da njegova devojka pogleda nekog drugog muškarca, Era je izjavio da nikada nije bio ljubomoran i da se nikada nije plašio prevare:

- Ja nikada nisam bio ljubomoran i nikada se nisam plašio prevare. Ja koju pelcujem, ta je pelcovana za ceo život. Ja tvrdim da sam to ja.

- Sretnu me tako ljudi i govore mi "Ero kada ćeš jednom da se smiriš i da prestaneš da juriš te lepe devojke". Pa im ja kažem ne jurim ja njih, one jure mene. Zar vi sumnjate da ja pred ovim kamerama lažem. One se same javljaju i same dolaze. Samo što ja znam na jedan fin i kulturan način da se branim - rekao je Era.

