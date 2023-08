OVA BIVŠA ZADRUGARKA IMA U PLANU DA UNIŠTI DALILU! Već neko vreme se javno prepucavaju, a sada je došlo do zapleta: Uskoro na sudu

Milica Kemez i Dalila počele su ozbiljno da se prepucavaju, a kako prenose mediji zbog iznošenja teških uvreda naći će se i na sudu.

Sve je počelo kada je Dalila na TikToku stavila sledeći komentar: “Dve sestre dele Boru”, što je neko odmah uslikao i poslao Milici Kemez.

Ona joj je žestoko uzvratila, a zatim i podnela tužbu, a navodno i krivičnu prijavu protiv Dalile.

foto: Printskrin/Instagram

- Milica je baš poludela, ali baš, nije mogla da veruje da se Dalila usudila da tako javno udari na nju. Plakala je kada je to videla jer je njoj bolna točka da joj se sestra Mirela pominje još u tom kontekstu da je Borina ljubavnica. Milica je zvala advokata, Bora će naravno da joj bude svedok, samo joj je on rekao da neće da se meša van suda jer je on oguglao na te prozivke. Nju boli jer je reč o njenoj rođenoj sestri, pritom samo nju i ima. Ne zna zbog čega je Dalila tako postupila i što je njih prozivala kada je nigde nije spominjala. Advokat je sastavio krivičnu prijavu i baš je Milica rekla da za takve tvrdnje treba da je strpa iza rešetaka - kaže izvor za Paparazzo.

foto: Nenad Kostić, Jelena Simonović

Kemezova je uzvratila žestoko Dalili, te je spomenula i njenu porodicu.

- Mama ti se delila sa kim je stigla, jer takvo zlo kao što si ti od onakvog oca je nemoguće. Ti si sramota za ženski rod, najveći blam u istoriji rijalitija koji se smučio ljudima od kada si kročila u isti. Ljudska karikatura koja prosi po TikToku i posle te ljude ismejava, ne može da sakrije zlobu koja isijava iz nje – uzvratila je Milica.

