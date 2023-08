"PROKOCKAO SAM SVE PARE, GOVORILI SU MI DA SAM PROPALICA..." Naš pevač doneo veliku odluku i javno priznao sve: Moram zbog dece!

Pevač iz emisije „Nikad nije kasno“, Šerif Husić, priznao je da se godinama borio sa poročnim životom.

Ipak, želja da promeni mnoge stvari u životu bila je ogromna, naročito što su svi govorili da nije dovoljno iskoristio svoj pevački talenat.

Sa samo 12 godina neverovatnim darom od Boga uveseljavao je ljude, što je govorilo da će jednog dana biti pevač, ali u isto vreme počeo je da puši i okrenuo se drugačijem načinu života. Vremenom je to uzelo maha, a uporedo sa kafanskim načinom života vodio je i onaj najteži i najporočniji.

- Bio sam se totalno prepustio kocki, svim vidovima kocke, od kartanja, aparata, lutrije, raznih gluposti. Sve pare koje sam zaradio od muzike sam bacio na to. Posle sam se kajao, kajem se i sad, ali nema koristi od toga. Imam troje dece, moram radi njih da idem dalje, borba je – priznao je Šerif Husić u emisiji „Nikad nije kasno“ i otkrio da iako ne zarađuje previše od muzike, srećen je što mirno spava, jer više nije u dugovima do guše.

Bilo mu je teško da javno, pred milionskim auditorijumom prizna da je bio poročan, ali nije se nadao da ga narod zavoleti isključivo zbog njegovog glasa i da če na njegov porok svi zaboraviti.

- Većina ljudi zna kakva sam osoba, da sam iskren i da je to moj život. Nadam se da ću ja uspeti da završim kako sam i obećao i da se više nikad neću vratiti kockanju. Očekivao sam da će nakon mog priznanja, biti negativnih komentara, ipak je to jedan težak porok. Ali priznati javno je velika stvar, trebalo je hrabrosti za to – rekao je tokom takmičenja i priznao da mu je porodica daje snagu da izdrži u nameri da se „skine“ sa poroka.

- Moja deca su mi velika podrška, podržavaju me u ovoj mojoj priči i u svemu što radim - rekao je nekadašnji finalista kog je Saša Milošević posavetovao da je jedina karta na koju treba da igra upravo njegov talenat. I poslušao ga je.

Danas ovaj pevač može da se pohvali da je poročan način života samo njegova ružna prošlost, a muzika budućnost kojoj se okrenuo odmah nakon takmičenja.

