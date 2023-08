PRŠTI SVE OD EMOCIJA! Nikolija i Relja zaljubljeni kao prvog dana, ovako uživaju na odmoru: Romantika na vrhuncu! (FOTO)

Relja Popović i Nikolija Jovanović zajedno su skoro deceniju, a kruna njihove ljubavi su dve ćerke. Da se vole kao i prvog dana, pokazali su još jednom na društvenim mrežama.

Njih dvoje se, naime, trenutno nalaze na moru, pa su tako odlučili da se provozaju skuterom na vodi, a osmehe nisu mogli da sakriju.

foto: Printscreen Instagram

S obzirom na to da svoju privatnost ljubomorno čuvaju i u tome su jako dobri, nije ni čudno što im ide od ruke da sačuvaju tu ljubav koja se rodila 2014. godine, na snimanju spota za pesmu "Alkohola litar".

foto: Printscreen Instagram

Inače, koliko su Relja i Nikolija uspešni u tome da ne otkrivaju ništa o svojoj porodici, govori i činjenica da se dugo nije znalo ni kako se zovu njihove ćerke.

- Da smo se mi pitali, ne bi im ni imena bila u javnosti, ali to je izmaklo kontroli. Žao mi je što je tako. S fotografijama i snimcima se trudimo da ih zadržimo samo za sebe. Naše mišljenje je da treba da ih zaštitimo od komentara i svega, a one, kad porastu, mogu same da odluče da li žele da budu javne ličnosti. Ne želimo da napravimo javne ličnosti od njih bez njihove dozvole, a one trenutno nisu svesne toga. I meni je izuzetno smetalo, pre nego što sam počela da se bavim pevanjem, kada bih kao dete javne ličnosti osvanula u novinama - rekla je nedavno Nikolija.

Kurir.rs