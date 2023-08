NINA RADULOVIĆ OGRNULA KOŠULJU, A ONDA SE DESIO PRIZOR ZBOG KOG ĆE VAM PASTI VILICE! Brutalno telo, roze gaćice i vrela POZA

Nina Radulović važi za jednu od naših najlepših i najzgodnijih voditeljki, pa nije ni čudo što mnogima, naročito muškoj populaciji stane pamet kad god je ugledaju.

Voditeljka svaki put mnoge oduševi pojavljivanjem sa raznih destinacija, a najnovijom objavom iz Grčke "zaludela" je korisnike društvenih mreža

Naime, zgodna voditeljka snimala se dok je šetala plažom ogrnuta košuljom, a onda se okrenula i imali smo šta i da vidimo. Voditeljka je pokazala telo za desetku i zbog njenih oblina i zategnutog tela mnogima su vilice pale do poda.

Izazovna fotka Nine Radulović foto: Printscreen/instagram/ninaradulovic

Nina je potom izbacila jednu nogu, pa pozirala, a tada je u krupnom planu bio i njen bujni dekolte i duge savršene noge, a komentari su se samo nizali.

Podsetimo, Nina Radulović ima sina Lava sa glumcem Branislavom Lečićem, a jednom prilikom ona je progovorila o roditeljstvu:

– Ako je to slobodno vreme sa sinom, imam sa njim, kada učimo. Četvrti razred, odličan sam đak, imam sve petice, hvala na pitanju. Svi mi predmeti odlično idu, i ja sam bila odličan đak, sada sve ispočetka – istakla je ponosna mama i dodaje da se okolina navikla da su mu roditelji poznate ličnosti:

– To je bilo u početku, sada više ne, navikli su se, ali on jeste bio fasciniran, to je u spoljnom svetu on saznavao, ovako smo obični ljudi.

Izazovna fotka Nine Radulović foto: Printscreen/instagram/ninaradulovic

Kurir / Blic

Bonus video:

10:31 STARS-EP104