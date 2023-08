"NE IZLAZI NAPOLJE, KRIJE SE U STANU KOJI JE KUPILA OD PEVANJA ĐUKANOVIĆU" Komšije otkrili sve o Jadranki Barjaktarović: Čudna je

Jadranka Barjaktarović u našoj zemlji je persona non grata otkad je u septembru 2020. žestoko uvredila srpski narod, zbog čega je i dobila zabranu ulaska u Srbiju.

Naša ekipa koja boravi u Crnoj Gori saznala je Jadrankinu adresu u Podgorici, gde ima stan i gde živi, pa smo se uputili tamo kako bismo pokušali da porazgovaramo s njom, ali i s njenim komšijama. Ona nam nije odgovarala na zvonjenje na interfonu, a u njenom poštanskom sandučetu zatekli smo neplaćeni komunalni račun.

Inače, Jadrankina zgrada nalazi se u centru Podgorice i važi za jednu od skupljih kada je reč o ceni kvadrata u ovom gradu. Kako su nam rekli svi sagovornici, Jadranka se od skandala gotovo krije u svom stanu i iz njega izlazi vrlo retko, i to samo kad završava važne obaveze ili kad ide na neki od retkih nastupa koje ima u poslednje vreme.

foto: Nenad Kostić

- Jako je čudna. Otkad je zabranjena u Srbiji, ali i zbog nekih pretnji kavačkog klana, jako se plaši. Baš retko izlazi iz stana, samo kad mora. Teško je podnela i kad je Milo Đukanović pao s vlasti. Sve joj je krenulo nizbrdo otad. Najčešće je sama, ide samo po neophodne namirnice tu do tržnog centra i vidimo je ponekad namontiranu kad ode jednom u mesec dana da peva u nekom kafiću ili lokalu za nekoliko ljudi. Pevala je i na tim Milovim skupovima, sad od toga nema više ništa. Niko joj ni u kuću ne dolazi. Mislim da nema ni momka. Nije joj trebalo to, bez Srbije je niko i ništa. Shvatila je i ona to, ali sad je kasno. Zaboravljena je kao pevačica. Sećam se da je u jeku tih afera pobegla iz Podgorice i da nekoliko meseci nije ni dolazila u stan. Baš se bila uplašila za život. Mislili smo da je prodala stan, ali se posle vratila - ispričao nam je komšija iz Jadrankine zgrade.

Podsetimo, kako je Kurir svojevremeno pisao, crnogorska pevačica postala je dosta tražena u rodnoj državi kada je 2014. snimila pesmu "Biser Crne Gore", koja se mnogo svidela lideru DPS Milu Đukanoviću, pa je i Jadranka tada postala njegova miljenica među estradnim umetnicama.

Od tada je svakog vikenda imala zakazane nastupe u klubovima na primorju, a kad oni ne rade van sezone, imala je obezbeđene tezge u Podgorici, Nikšiću, Cetinju i drugim gradovima. Često je, naveli su nam tad sagovornici, pevala i na privatnim skupovima čelnih ljudi DPS, uključujući i Mila Đukanovića, gde je dobijala ogromne bakšiše. Tako je za manje od dve godine uspela da sakupi novac da pazari pomenuti stan od oko 100 kvadrata u Podgorici, koji je tada koštao oko 150.000 evra.

foto: Nenad Kostić

Jadranka je u Srbiji zabranjena jer je u Podgorici pevala pesmu "Ne može nam niko ništa" na skupu na kojem je bilo nekoliko hiljada građana, kao i predstavnici stranke Mila Đukanovića i pripadnici tadašnje vlade. Ona je tada drugi deo refrena pesme promenila iz "jači smo od sudbine" u "jači smo od Srbije", što je izazvalo brojne negativne komentare.

Ekipa Kurira

foto: Naslovna