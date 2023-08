"HAOS KOLIKO JE DLAKAVA I ZAPUŠTENA" Kozmetičarka iz PG otkriva ŠOK detalje o Jadranki Barjaktarović, evo zašto ne izlazi iz stana

Kao što je Kurir pisao, Jadranka Barjaktarović se od kad se našla u epicentru političkog skandala, gotovo krije u svom stanu koji je kupila od pevanja Milu Đukanoviću i iz njega izlazi vrlo retko, i to samo kad završava važne obaveze ili kad ide na neki od retkih nastupa koje ima u poslednje vreme.

Da je to zaista tako, potvrdila nam je i jedna od radnica iz obližnjeg kozmetičkog salona, koja dobro poznaje Barjaktarovićevu, te nam je potvrdila da nam je njen komšija rekao celu istinu, a onda otkrila još zanimljivosti.

- To je sve istina, a reći ću vam i kako znam! Ona toliko retko izlazi iz stana, da i kozmetičke tretmane obavlja kod kuće. Dolazila je i devojka iz našeg salona da je depilira, jednom je bila toliko dlakava i zapuštena da je to bio haos, skoro celu smenu je provela kod nje u stanu da bi je dovela u red. Ma haos, to je bilo onda kad nekoliko meseci niko nije znao gde je i šta je. Isti je slučaj i sa noktima, dolazi joj i manikirka u stan, a dva puta mesečno i maserka. Ona isto živi tu u blizini. Nije Jadranka toliko loša u duši, ali ispala je naivna i sad zbog toga ispašta - rekla nam je ljubazna devojka.

Ekipa Kurira

