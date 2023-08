Sve gori kada se Didi Džej pojavi, njen stajling je često slobodan, a i sama kaže da njen muž nema ništa protiv da se ona provokativno oblači.

Kako ona kaže, to je deo njenog posla, odnosno šou biznisa.

Popularna pevačica je gostujući na Kurir televiziji otkrila da li joj suprug Danijel zamera na oblačenju:

01:26 SUPRUG JE PRESREĆAN KADA SE PROVOKATIVNO OBUČEM, HOĆE MODERNU ŽENU Didi Džej: Imamo zajedničku karticu, NE PITAM GA KADA KUPUJEM

- On je presrećan kada sam provokativno obučena, njemu se to sviđa. On želi modernu ženu, a ne tetku pokraj sebe. On me često snima, baš me pogledao u haljini i rekao da je okej, iako je haljina bila provokativna. Nema tu ništa loše. Ne buni se ni oko cene haljina. Sama sebi obezbedim. Ne tražim novac od njega, mi smo zajedno, imamo zajedničku karticu. Zajedno trošimo i radimo, ne pitam ga kada kupujem nešto.

Kurir.rs

