"NEMAM MENTALNI SKLOP PEVAČICE" Nataša Bekvalac se prisetila mladalačkih dana u Crnoj Gori, pa otkrila u kakvoj je fazi ovih dana

Na svakih nekoliko dana Nataša Bekvalac dolazi u Crnu Goru zbog nastupa koje ima zakazane na primorju. Naša ekipa koja tamo boravi za poslednje četiri nedelje sreće je već triput, ali smo prvi put s njom uradili intervju ovog leta. Pričali smo o njenom stilu oblačenja, duetu sa Sašom Matićem, nastupima, planovima za budućnost.

Na početku razgovora za Kurir Nataša nam je otkrila kako se oseća ovih dana.

- Imam faze na dnevnom nivou, kada sam jako dobro i kada sam onako, ali loše nisam.

foto: Nenad Kostić

Koja faza ovih dana dominira?

- Dobre faze.

Komentarisanje tvog stajlinga od strane tvoje mame postalo je apsolutni hit na društvenim mrežama. Da li je videla ovaj koji si spremila sad za Budvu i šta je rekla?

- Da pitam mamu za njeno mišljenje o tome, verovatno bih hodala kao časna sestra. Što i nije tako loše.

Ali ne ide uz tvoj karakter da budeš časna sestra.

- Pa da. Ne ide uz moju prirodu i slobodu koju nosim u sebi.

Da li si zadovoljna kako je kod publike prošla tvoja duetska pesma "Prevaranti" sa Sašom Matićem?

- Ne mogu da kažem kako je prošla jer vidim da se tek sada sve zaleće. Bili smo jako suptilni i u marketingu i svemu, i mislim da Saši i meni to priliči i kao ličnostima i kao izvođačima. To je jako lepa i dobra pesma i po reakciji publike vidim da im se dopada.

foto: Nenad Kostić

Ko je po tebi ove godine "kraljica primorja" kada su u pitanju nastupi tvojih koleginica? Sem tebe, naravno.

- Sebe nikad ne gledam u tom svetlu, ko je najjači i ko dominira. Skoro da nemam taj mentalni sklop pevačice. Ono što je meni drago jeste što na svakom svom koncertu i nastupu vidim svoju publiku. To nije ona publika koja dolazi na svaki nastup u taj klub i to mi komentarišu i vlasnici klubova i organizatori nastupa. To je neka potpuno druga publika i meni najbolja.

Da li znaš da si jedina pop pevačica koja će pevati više puta na primorju tokom sezone?

- Nisam znala. Čast je moja ako je tako.

Za pet do 10 godina, šta bi volela da pročitaš o sebi u medijima?

- Ne gledam sebe kroz medije. Volela bih da živim srećan život koji želim. Ja sam neko koga materijalne stvari i finansije ne zanimaju, jer bih ih u suprotnom imala. Moj fokus je na mojoj deci i prijateljima, zabavi i poslu. Nikakve ekstremne uspehe ne priželjkujem.

Koja pesma te najbolje opisuje ovih dana a da nije tvoja?

- Nema te pesme koja mene može da opiše (smeh). A u poslednje vreme najčešće pevam "Izrael i Palestinu" od Tee Tairović.

Postoji li nešto što zameraš medijima kada je reč o pisanju o tebi?

- Svako govori o sebi. Nervira me što uradimo ekstremno zabavan intervju i onda se on potpuno izvitoperi kad ga prenesu štampani mediji. Onda to izgleda banalno i površno, a ja nisam takva.

foto: Nenad Kostić

Svako od nas ima sećanje na letovanja u Crnoj Gori, na detinjstvo, letnje avanture... Kakva ti sećanja nosiš na primorje?

- Mi smo porodično letovali u Grčkoj, tako da nemam sećanja iz detinjstva na Crnu Goru, ali zato iz najranije mladosti već imam (smeh). Mislim to već svi znaju, ha-ha-ha.

Šta ti je onda prva asocijacija na Crnu Goru?

- Zabava.

Kurir.rs/ A. Panić

