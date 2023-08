ČITAV ŽIVOT GA PRATILI ZLOBNI KOMENTARI ZBOG VIDA, A ONDA JE DOŽIVEO TEŠKU TRAGEDIJU! Darko pobedio u ZG, a evo gde je danas

Darko Martinović pobedio je u šestoj sezoni "Zvezda Granda" nakon čega se gotovo potpuno povukao sa estrade, a mnogi žale što je zanemario talenat i nije snimio hit.

Nakon pobede Darko Martinović je snimio album prvenac, kao poklon od produkcije, ali nakon toga gotovo nestaje sa srpske muzičke scene i iz medija. Pojavljuje se ponekad u "Grandovim" emisijama.

- Mnogi misle da sam potpuno slep, ali vidim otprilike pet odsto.Vidim toliko da znam kada je dan, a kada noć. Kao klinac, kada sam počeo da se osamostaljujem, dolazilo je do nerazumevanja od strane mojih vršnjaka. Oni nisu mogli da shvate taj nedostatak i to što ja ne mogu da igram fudbal. Deca su umela da budu surova. Kasnije su me prihvatili i sada nemam nikakvih problema - rekao je on svojevremeno.

Darko vidi samo pet odsto, a iako je gotovo slep odlično vozi bicikl i igra košarku. Ovaj pevač je kao veoma mlad doživeo porodičnu tragediju zbog koje je prošao kroz veoma teške trenutke.

- Živim sa majkom i sa dvojicom braće, oni su mi pomogli da uspem i kao pevač i kao čovek, a otac mi je umro pre četiri godine, kada su mu otkazali bubrezi. To su bili teški trenuci za mene, ali život je morao da ide dalje - ispričao je 2012. godine, odmah nakon pobede u popularnom muzičkom takmičenju.

Darko je nastavio da se bavi muzikom, više kao radni pevač, a ne jedan od onih koji bi pravio karijeru putem skandala.

Kurir.rs

Bonus video:

00:25 SMEH, ZABAVA I ŠOK MOMENTI U EMISIJI dIVAN SHOW! Zvezde granda otkrile pravu istinu o odnosima među takmičarima