DOBAR PRIMER ZA MLADE! Vojaž napravio DELIRIJUM u publici, raspametio sve ovim POTEZOM: Za svaku pohvalu! (FOTO)

Mihajlo Veruović Vojaž posle nekoliko dana pauze ponovo se vratio na more, gde je imao nastup u jednom budvanskom klubu.

Treper je do kluba došao šetalištem uz more, na opšte oduševljenje svojih fanova, i to mahom tinejdžera, koji su ga molili za selfi, na šta je on pristajao.

Atmosfera u klubu na otvorenom bila je na nivou, a Vojaž se presvukao čak dva puta.

Tako se prvo pojavio u crnom i sa sivim duksom preko, a od aksesoara je imao masivni lanac, koji je svima privukao pažnju. Kako je noć odmicala i postajalo je sve toplije, on je skinuo duks i ostao samo u majici.

Vojaž je tokom nastupa i ožedneo, a žeđ je gasio vodom, koju nije ispuštao iz ruku tokom pevanja.

Ovaj Vojažev potez je svakako za pohvalu, jer za razliku od ostalih kolega, koji na bini cepaju žestinu, on daje dobar primer mladima da se može osvežiti i flašicom vode.

