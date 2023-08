BILA JE OMILJENO TV LICE A ONDA NESTALA Deda joj je bio NAJMOĆNIJI čovek Titove Juge, udala se za manekena, a evo kako sad IZGLEDA

Voditeljka Anja Ranković na BK televiziji radila je na mnogim emisijama i bila među omiljenim TV licima, a danas se retko pojavljuje na javnim dešavanjima.

Anja Ranković veliki uspeh je postigla na "BK" televiziji, a najpoznatija je po emisiji "Puzzle" koja je u našoj zemlji imala neverovatnu popularnost.Nakon raspada "BK" televizije, trebalo je da pređe na Radio televiziju Srbije kao voditelj jutarnjeg programa, ali to se ipak nije dogodilo.

foto: Youtube Printscreen

Rešila je da napravi veliku promenu, povukla se sa malih ekrana i uplovila u svet menadžmenta i postala je vodeći stručnjak menadžmenta u jednoj sportskoj kompaniji.

Anja je danas u braku sa Dejanom Dmitrovićem, nekadašnjim manekenom.Par se venčao u crkvi Ružici na Kalemegdanu, a proslavi je prisustvovala i Anjina baka Slavka, supruga slavnog narodnog heroja Aleksandra Leke Rankovića.

foto: Youtube Printscreen

Podsetimo, Anja je unuka Leke Rankovića koji je bio je Titov kum i jedan od najmoćnijih ljudi socijalističke Jugoslavije, prvi načelnik zloglasnih OZNE i UDBE i do 1966. Šef svih policijskih i tajnih službi u tadašnjoj Jugoslaviji. Jednom rečju, jedan od najpoverljivijih i najbližih saradnika Josipa Broza.

Stariji kažu i da Leku tada nisu sklonili, svega ovog s Kosovom nikada ne bi ni bilo "jer bi on to sredio" dok drugi tvrde da je sklonjen baš zbog toga, da bi se ostvarila zamisao o slabljenju i cepanju tadašnje socijalističke republike Srbije. Decenijama je bio javno zaboravljen, iako se uz jutarnju kafu privatno po kućama, ali samo uz proverene prijatelje i rodbinu, u tajnosti pričalo gde bi Srbiji bio kraj da ne skloniše Leku. Ranković je "rehabilitovan" na potpuno neočekivan način - zahvaljujući unuci koja je postala popularno TV lice da bi se potom u nekom od intervjua sa zvezdom u usponu otkrilo da joj je deca niko drugi do čuveni Leka Ranković.

kurir.rs

Bonus video:

13:40 OPASNA VODITELJKA ŽELI DA NAPAKOSTI DRUGOJ VODITELJKI OVAKO! Sočni trač u programu uživo: Pogrešila je što se zaljubila u njega