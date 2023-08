PRIVELI GA KAO SRPSKOG NACIONALISTU! Beki Bekić plakao kao MALO DETE zbog zakona, a ova pesma ga mogla koštati KARIJERE

Poznat po specifičnom osmehu koji retko "skida" s lica, Beki Bekić stekao je veliku popularnost tokom devedesetih godina, a sada se ne pojavljuje često u medijima. Nedavno je gostovao u jednoj emisiji gde je umalo došlo do prepirke sa koleginicom Biljanom Jevtić i to zbog pevačicinog velikog hita, a onda je i otkrio da ime po kom ga zna cela bivša Jugoslavija nije ono koje je dobio po rođenju.

Pevač je otkrio svoje pravo ime, kao i ko je kumovao njegovoj promeni. Poznat je po posebnoj emociji koju deli kada zapeva svoje pesme, a malo ko zna da je doživeo užas zbog toga što je poreklom Albanac. Posle deset godina života u Beogradu, 1991. odlučio je da kupi stan u Borči, ali je dobio odbijenicu i to sa obrazloženjem "da nije dozvoljeno zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti, jer se na predmetnoj nepokretnosti, menja nosilac prava svojine u korist lica druge nacionalnosti, što posredno i neposredno utiče na promenu nacionalne strukture i izaziva nespokojstvo i nesigurnost kod građana druge nacionalnosti", pisao je časopis "Sabor".

foto: Kurir televizija

- Nikad nisam krio da sam Albanac. Ali, uvek sam isticao da sam poreklom iz Gusinja u Crnoj Gori. Jugoslovenski sam orijentisan i teško mi je palo ovakvo gledanje republičkih vlasti. Čuo sam za taj zakon, ali kada mi je stiglo zvanično obaveštenje preko advokata, plakao sam kao dete. Pa zar u Beogradu, gradu u kojem sam sve postigao, ali i kojem sam mnogo dao, da nemam prava da kupim stan?", rekao je Beki, koji nije krio da ga je ta situacija potresla, ali je na svu sreću uspeo da se izbori za dokumenta i da nekretninu ima u svom vlasništvu, međutim, problemi su se nastavili.

Takođe, Bekić se suočio sa neprijatnošću na jednom vašaru, kada je priveden kao ''srpski nacionalista''. On je u tom periodu izdao novu ploču na kojoj je bila pesma ''Život je tamnica'', a onda je otkrio da možda i ona nekome deluje nepodobno.

foto: Kurir Televizija

- Možda to i jeste crna pesma, ali sada je i crno vreme. Pa i jeste život tamnica. Samo, inspiraciju za pesmu dobio sam posle jednog sna, a ne iz stvarnosti. Sanjao sam pokojnog oca i posle buđenja zapisao sledeće reči: 'Život je tamnica, život je tamnica, snovi ostaše samo, sanjam te često i naše mesto, sve ređe odlazim tamo!'. Raduje me što sam u Sarajevu čuo kako se pesma peva u kafanama. To mi je pravi pokazatelj da će stići i do radio i TV slušalaca i gledalaca", rekao je on.

kurir.rs

Bonus video:

02:51 BEKI BEKIĆ OTKRIO POSLEDNJU ŽELJU MARINKA ROKVIĆA