ISCURILA FOTKA ZDRAVKA ČOLIĆA IZ 1962. GODINE! Prizor će vas RASPAMETITI, ovako nešto se viđa samo JEDNOM U ŽIVOTU

Zdravko Čolić važi za najveću zvezdu Balkana već decenijama unazad.

Oduvek je bio miljenik nacije, a pogotovo ženskog pola.

Zdravko Čolić kao dečak foto: ATA Images

Sada je isplivala njegova fotka kada je imao samo 10 godina gde vidimo da je i tada bio jako lepo dete.

Inače, Zdravko Čolić ne krije oduševljenje kada se dame osmele da mu bace interesantan deo odeće na binu.

- Obično pokupim taj brushalter i stavim ga kod bubanjara. To se dešava sa vremena na vreme, to je lep događaj. To je nečija emocija, ja to onako lepo odradim.

