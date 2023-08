ANGELINA BAŠ ZNA DA SMIRI MIKIJA Đuričić LOMIO po rijalitijima, a sad stavio KECELJU oko struka! Evo šta sve radi po KUĆI

Bivši rijaliti igrač Miki Đuričić ima ćerku Dunju koju je dobio sa suprugom Angelinom, sad otkriva da će se sin, kojeg uskoro treba da dobiju, zvati Arsenije.

- Uskoro treba supruga da mi se porodi i to će morati dve nedelje ranije, jer je Arsenije veliki i napredan. Sve nam se vrti oko toga. Pripremamo se. Dunja jedva čeka da se rodi. Moja svakodnevnica je sada drugačija. Obaveza mi je da danas skuvam ručak, spremim večeru, ako treba. Supruga to ne može, jer je beba velika. I inače je žena trudna. Dunja i ja sredimo kuću, iako ona razbaca po nekoliko puta sve što složim. Imam kokoškice, pa onda budem i sa njima. Pričuvam dete, s obzirom na to da supruga mora da odmara. Gledamo TV projekte, polako učimo i pesmice. Uglavnom imam obaveze oko deteta i supruge - priča Miki Đuričić i otkriva šta misli o rijalitiju “Zadruga“ u kojem je učestvovao nekoliko puta.

- Rijaliti je nezgodna stvar. Dosta različitih ljudi. Dođe i do ružnih reči. Čovek se iznervira i pukne. Teška je to psihološka igra. Kad si privatno okružen normalnim ljudima, moraš i ti biti normalan. Ne bi bilo normalno da čovek privatno dolazi u situacije kao u rijalitiju. Onda bi morao da se zapita šta je sa njim - rekao je Đuričić i usput otkrio da li će ući u novu sezonu rijalitija od septembra.

- Ne znam da li više imam živaca za rijaliti. Međutim, nikad ne reci nikad. Supruzi ću biti potreban nekoliko meseci nakon što se porodi. Pre bih sebe video iza kamere, iako još nisam dobio zvaničan poziv. Nisu godine u pitanju, nego je pitanje da li sam spreman na to. Nisam siguran. Rekao sam sto puta nikad, pa sam ponovo ušao. Za sada ne, a za kasnije ćemo videti - zaključuje Miki Đuričić.

