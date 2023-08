ESTRADNI MENADŽER, FUDBALSKI TRENER I PEVAČICA Oni ulaze u Elitu, evo ko je bacio oko na POBEDNICU ZADRUGE 6!

Svaki učesnik rijalitija, pre nego što uđe na velelepno imanje u Šimanovcima, prolazi strogu zdravstvenu proveru.

Naime, uskoro počinje nova sezona "Zadruge", koja će se zvati "Elita", a neki od učesnika danas pristižu na sistematske preglede.

Neki od njih su: Smiljanić Dragoljub, Vesna Ćuruvija, Slađa Lazić, Lepi Mića, Luka Majčica, Maja Jović, Aleksandar Simić, Adi Arnautović, Aleksandar Simić, Miona Jovanović, Jasmina Ana, Boža Džons.

- Ja sam Dragoljub, po zanimanju sam fudbalski trener, iz Zemuna sam. Ja sam bivši fudbaler, imao sam povrede neke, pa sam ranije završio karijeru. Na nagovor prijatelja sam se prijavio za ulazak u Zadrugu. Spreman sam za verbalne sukobe, fizički kontakt nećete videti sigurno. Još ne znam ko sve ulazi. Prošle sezone mi je Zvezdan bio negativac - rekao je Dragoljub.

Na velelepno imanje ulazi i Vesna Ćuruvija, iz Obrenovca, diplomirani socijalni radnik i novinar - voditelj.

- Pratila sam Zadrugu, analizirala sam sve. Imala sam porodičnu tragediju, ovo je za mene izazov. Prelomila sam da uđem, temperamentna sam. Meni je Marko Đedović sasvim okej dečko, izuzetan je, mislim, što se mene tiče, ako on ne bude imao neke predrasude da će biti neko duženje između nas dvoje - rekla je Vesna.

Takođe, u rijaliti ulazi i bivša zadrugarka Slađa Lazić, koja nam je rekla da u rijaliti ulazi kao slobodna devojka.

- Mesec i po dana sam u vezi, trenutno se družim sa Bebicom, to je zasigurna trojka, nikad se ne zna. Ulazim u Zadrugu, ne znam šta će se desiti, ulazim u Zadrugu kao slobodna, dečko me neće čekati. On živi u Španiji, ja bih njega čekala, ali on mene neće - zaključila je Slađa.

U "Zadrugu 7 - elitu" ulazi i estradni menadžer Luka Majčica.

- Ja sam Luka Majčica, estradni menadžer, bavim se i Tik Tokom. Radim sa svim zvezdama - sa Lapsus bendom, Rastom, Reljom. Radim za klubove, pretežno u Hrvatskoj. Volim rijaliti, ovog puta je bila dobra ponuda. Nisam za fizičke kontate, mora da se pokaže malo kultura u Zadruzi. Nema razloga za strah, opušten sam tip.

Pevač Aleksandar Simić ulazi u Zadrugu 7, a Aleksandra Nikolić mu je najbolja riba.

- Ja sam Aleksandar Simić, imam 22 godine, bavim se pevanjem. Neće biti teško, ulazim da zabavim narod, daću sve od sebe da bude što manje svađa. Teško da ću se zaljubiti, ali nikad ne reci nikad. Aleksandra Nikolić je dobra riba, ali je ne vidim pored sebe - rekao je Aleksandar.

Miona Jovanović, bivša zadrugarka, ponovo ulazi u rijaliti.

- Ja sam Miona Jovanović, ja sam pevačica, bila sam u "Zadruzi 3", sada želim da se predstavim u što boljem svetlu. Dobila sam poziv, razmislila sam, i kroz par dana sam odlučila. Treba iskoristiti priliku, zahvalna sam produkciji. Ulazim u Zadrugu kao zauzeta devojka, biće teško. Pola godine sam u vezi, ulazim sa nekim ciljem, biće mnogo lakše sada - rekla je Miona.

Do sada zvanično potvrđeni učesnici su Milena Kačavenda, Marko Đedović, Vanja Bogićević i Mensur Ajdarpašić.

U narednu sezonu "Zadruge" ući će i Bora Santana i Milica Kemez, što je Santana potvrdio na svom Instagram profilu tako što je poneo kačket na kojem piše "Budućnost je ružičasta", uz rečenicu, "Da li ste spremni?".

U ''Elitu'' će ući i bivši političar i rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj. Požgaj je svoj ulazak u rijaliti potvrdio time što je na svom Fejsbuk profilu objavio fotografiju na kojoj se navodi da je on budući zadrugar.

U novu sezonu rijalitija će ući i Slobodan Josipović, diplomirani ekonomista i politički analitičar. Pored toga, njegova velika strast je gluma kojom se bavi amaterski. Slobodan je pre mesec dana zvanični potpisao ugovor za učešće, piše Pink.rs.

Još jedna učesnica potvrdila je da ulazi u "Zadrugu 7", a u pitanju je Marija Malivuk.

- Danas sam drugi put u životu potpisala ugovor sa Pinkom. Gledamo se - napisala je Marijau svojoj objavi.

Među potencijalnim učesnicima "Zadruge 7" su - Ana Marija Pavlović (cimerka ubijene tiktokerke Noe Milivojev), bivši zadrugari Stefan Mihić, Anja Todorović, bivša učesnica "Parova", Snežana Jovičić, Marko Osmakčić, Marko Janjušević Janjuš, Miljana i Marija Kulić, pevačica Nada Topčagić, Zvezdan Slavnić, Dalila Dragojević, Lepi Mića, Maja Marinković i drugi, prenosi "Alo".

