PRVO OGLAŠAVANJE DARKA LAZIĆA NAKON UDESA! Evo šta se desilo i u kakvom je stanju pevač!

Darko Lazić danas je doživeo saobraćajnu nesreću kod Kvantaške pijace, a sada se oglasio i objasnio da je u pitanju lančani sudar.

Lazić se oglasio za domaće medije i otkrio kako se trenutno oseća.

- Nalazio sam se u koloni kod Kvantaša, u pitanju je lančani sudar. Nije ništa strašno, ja sam dobro, na kolima su mi stradali far, hauba i branik. Sam sam bio u kolima, šteta mi nije bitna, sve će se popraviti - rekao je Darko Lazić.

Podsetimo, Darko je pre nekoliko godina doživeo tešku saobraćajnu nezgodu u Brestaču kod Pećinaca. Posledice i povrede su umalo bile fatalne po njega, skoro mesec dana je proveo u komi, a kasnije i bio prinuđen na nekoliko operacija. Godinama se oporavljao kako bi došao do stabilnog zdravstvenog stanja u kakvom je danas.

‘’Mnogo me je promenila nesreća. Jedna greška je mogla da me košta života. Svega se sećam, to su slike koje će mi zauvek ostati urezane. Najradije bih da zaboravim sve. Ne bežim od svoje odgovornosti i zahvalam sam Bogu na drugoj šansi. Iskreno, ne znam zašto sam hteo da se vratim te noći posle proslave kući. Da sam odmorio do ovoga ne bi došlo. To mi je bila ozbiljna opomena i verujte, kad čovek pogleda smrt u oči, na život posle gleda drugačije’’, izjavio je Lazić kada se oporavio.

