BRANKA PREKLINJE SINA DARKA PRED SVADBU: Insistira da Lazić s Kaćom potpiše PREDBRAČNI UGOVOR, evo šta hoće da piše u njemu

Darko Lazić konačno staje na ludi kamen sa Katarinom, a svadba je zakazana za kraj avgusta. Oni su prošle nedelje pravili zajedničko momačko i devojačko veče pa su se ludo proveli, čak je buduća mlada za pevača organizovala i striptizete što je bilo za sve iznenađenje.

Međutim, nekoliko dana pred svadbu, Darko je imao ozbiljno predavanje od majke Branke koja misli na budućnost svojih unuka. Ona Kaću obožava i smatra da pozitivno utiče na njenog sina, ali ipak ne zna šta sutra nosi te insistira da pevač potpiše predbračni ugovor kako bi se u slučaju razvoda osigurao.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

"Branka stvarno voli Kaću, njih dve se super slažu, ali ona je žena iskusna i zna da svašta može da se promeni preko noći. Ipak, Darko ima dvoje dece i treba da misli na njihovu budućnost, zato mu je majka rekla da sa Kaćom potpiše predbračni ugovor, da sve što je pre nje stekao ona u slučaju razvoda ne može da mu uzme. Da obezbedi sebe sa te strane jer jedini naslednici svega mogu da budu njegova ćerka i sin. Darko se naljutio na Branku, ali sa druge strane zna da je u pravu. Iako on veruje da će sa Kaćom ostati do kraja života, njemu ipak to niko ne može da garantuje. Branka mu je objasnila da treba da potpišu ugovor te da je sigurna da se Kaća neće uvrediti kada joj to predloži. Rekla mu je da u predbračni ugovor stavi i to da sve što zajedno budu stekli tokom braka Kaća i on u slučaju razvoda treba da dele, a da sve što je do sada stekao ona na to nema prava", priča komšinica iz Brestača.

foto: Damir Dervišagić, Filip Plavčić, Kurir

"Darko će da posluša majku i mislim da je Kaći već saopštio to. Nju ne zanima njegov novac jer i sama zarađuje dobro, ima svoj brend, radi kao fitnes instruktorka i ima dovoljno. Branki je i to što Kaća potpisuje predbračni ugovor znak da stvarno voli njenog sina. Inače, za veselje je spremno sve i svi jedva čekamo", završava izvor.

