NOLE U PROBLEMU, NE PITA ZA CENU! Rođaci Đokovićima udarili RAMPU: Pokušava godinama da povrati imanje na dedovini, ovo mu je PLAN

Nije tajna da je Novak Đoković izuzetno vezan za Jasenovo polje, odakle njegova porodica vodi poreklo.

U to smo se i sami uverili kada je naša ekipa nedavno boravila u ovom malom mestu u blizini Nikšića, koje je najbolji teniser svih vremena posetio i ovog leta prilikom odmora na Crnogorskom primorju.

Novak je tom prilikom posetio lokalnu crkvu, čiji je i veliki priložnik, ali, kako ekskluzivno saznajemo, i imanje na kom se nalaze ostaci kuće njegovog dede Vlada, a koje on i njegova porodica već više od decenije pokušavaju bezuspešno da povrate, odnosno otkupe od rođaka s kojima dugo nisu u kontaktu. - Nole je i ove godine bio na imanju na kome se nalazi rodna kuća njegovog dede Vlada. Od te kuće u zaseoku Jasenovo polje danas su ostale samo zidine, skoro cela je urušena od starosti. Novak i njegova porodica hoće po svaku cenu da je obnove. O tome pričaju već više od 10 godina. Ipak je to njihova pradedovina i dedovina. Međutim, Đokovići imaju veliki problem s tim imanjem jer je ono davno pripalo nekim njihovim daljim rođacima. Sigurno ih ima desetak. Oni se sad nalaze ko zna gde svuda po belom svetu, neki su verovatno i umrli, pa su njihovi to dalje nasledili - rekao je naš sagovornik i dodao:

- S njima niko nema godinama kontakt, a pričalo se da i oni sami među sobom ne mogu da se dogovore. Novak ne pita koliko bi to koštalo, samo da se ti rođaci nađu i da to nekako vrate ili da mu prodaju. Jedan od rođaka mu je pre nekoliko godina nudio deo svog porodičnog imanja koje se nalazi u neposrednoj blizini da tu napravi novu porodičnu kuću, ali on to ne želi. On ima cilj da na temeljima stare dedine kuće, zajedno s porodicom, izgradi novu. Želja mu je da je kompletno sredi i pokloni svom narodu i mestu odakle vuče korene - ispričao nam je naš izvor.

Inače, po dostupnim istorijskim podacima Đokovići su naselili Jasenovo polje 1730. godine sa Čeva. Đoko Damjanović, po kom je i čitava porodica dobila prezime, pobegao je od Turaka i tu izabrao da se nastani. Zanimljivo je i da je Novak navodno svoje ime dobio po pradedi, koji je živeo i radio u Čikagu od 1905. godine, a uz to se i dva puta vraćao u Crnu Goru kako bi učestvovao u balkanskim ratovima.

Podsetimo, Novak je ovog leta za crkvu u Jasenovom polju priložio 10.000 evra.

- Išao je i do Crkve Svetog arhanđela Mihaila. On je mnogo vezan za tu svetinju. Najviše ljudi iz Jasenova polja slavi ovu slavu, zato je njemu i posvećena. I Đokovićima je to krsna slava. Svake godine daje prilog za svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice. Obavezno dođe makar jednom godišnje. Sad je dao 10.000 evra, a jednom čak i 35.000 evra. Najviše zahvaljujući njemu, crkva je i podignuta. On je najveći priložnik. Ovde ga svi obožavaju - otkrili su nam nedavno meštani.

