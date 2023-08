BLOGERKIN DEČKO NA METI POZNATE ŽENSKE OSOBE! Zorannah okrila sve ŠOK detalje, pa priznala: Eloj me je osvojio na prvu, imamo mir!

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, već nekoliko meseci uživa u ljubavi s dečkom, tamnoputim golmanom Elojem Rumom.

Blogerka se zbog njega nedavno preselila iz Amerike u Holandiju, a sada je prvi put i javno progovorila o njihovoj vezi.

- Moj dečko nije Amerikanac, on je Holanđanin poreklom iz Kurasaoa. Osvojio me je time što je imao sve s moje liste, koja nije bila nimalo kratka. Niko od nas dvoje nije očekivao da će se ovo desiti i to tako brzo, ali nekad se jednostavno sve kockice poklope. U vezi mi je trenutno najbitnije da imam mir. Želim da oboje budemo dovoljni jedno drugome i da smo jedno drugome prioritet. A to sam u ovoj vezi i dobila. Nikada nisam imala ono: "Jao, da li će se javiti, da li ćemo se opet videti, šta ako..." i ostala nemoguća pitanja. Jednostavno, od prvog dana kada smo krenuli da komuniciramo više nikad nismo prestali - otkrila je Zorannah za "In džornal".

Jovanovićeva je otkrila da joj je teško palo kada su tviteraši otkrili da u Americi ima partnera i da joj je to stvorilo veliki pritisak.

- Ovaj posao mi je doneo sve i uzeo mi je mnogo, a pre svega privatnost. Ali neke stvari uvek moraju da trpe i to je cena ovog života. Kod mene je uvek bilo ono: "Jao, s kim je sada?" To je uvek nekako bila glavna tema, koja je počela da me umara. Konkretno, i u ovom slučaju. Upoznate nekoga, još ni vi ne znate šta je to i u kom će pravcu da ide, a neko je već iskopao da ste vi na istoj lokaciji po tome što pratite tu osobu. I onda se, naravno, stvara pritisak. Mislim da ljudi koji to rade i kopaju ne shvataju šta rade. U smislu: "To je jedan bezazlen tvit, imam pravo da pišem šta hoću, ona je javna ličnost." Ali s obzirom na to da sve što su tviteraši napisali bukne u svim novinama, onda naravno krenu poruke na obe strane. Pokušaji da neko uništi nešto što još realno nije ni počelo. A na sve to osećate pritisak u smislu: "Sad ako ovo ne uspe, eto, još jedna stvar koja je izašla u novinama, a nije tačna ili nije uspela" - dodala je ona, pa šokirala:

- Meni je jako bilo smešno što je jedna naša polu-poznata osoba, koja je od dana kada je objavljeno s kim sam u vezi, mog dečka otpratila i zapratila 10 puta. Lajkovala je sve njegove slike i nije bila jedina. Ne znam koja je logika iza toga, da li - "ako je dobar njoj meni je još bolji", da li proveravanje da li će on da odgovori drugoj devojci, ali meni to sve ništa nije jasno - zaključila je Zorannah.

