KRISTIJAN GOLUBOVIĆ I KRISTINA OTKRILI POL BEBE! Objavili sve na društvene mreže a EVO kako su proslavili (FOTO)

Kristijan Golubović i njegova izabranica Kristina Spalević uskoro će postati roditelji još jednog deteta.

Kristina je danas na društvenoj mreži Instagram otkrila da će njihov dom postati bogatiji za još jednog dečaka.

- Stiže još jedan mamin sin - napisala je ona na pomenutoj društvenoj mreži.

Inače, Kristina i Kristijan već imaju sina po imenu Konstantin. Dok iz prethodnih brakova ima ćerku Veru i sina Lazara.

Golubović je sa Kristinom otpočeo romansu u rijalitiju "Zadruga" dok je još uvek bio u braku sa bivšom ženom Ivanom.

Ivana je Kristijana dugo čekala da izađe iz zatvora i sama je podizala njihovo dete, a jedna njena izjava od pre nekoliko godina i brojnih spekulacija da ju je Golubović i u rijalitiju "Farma" prevario, šokirala je mnoge:

- Volim mog čoveka, on je sve moje, prvi i posle njega niko neće postojati, čak i da ne budemo zajedno, on je jednom i zauvek. I da me vara i prevari, dosta više, on će uvek viđati Veru i mene, kad god poželi. On mene zna i ja njega, mi život dajemo jedno drugom. I da se zaljubio i da me je prevario, to ne znači da nas nikada neće videti. Videće nas kad god želi. Dosta više, ne dam svog muža - napisala je Kristijanova supruga na društvenoj mreži tada.

S druge strane, Golubović je o braku sa Ivanom, pre javne prevare sa Kristinom pričao ovako:

- Sa Ivanom sam venčan u crkvi jednom i zauvek! I za sto godina ću o njoj misliti da je najposebnija osoba u mom životu! Da bismo se crkveno razveli, treba patrijarh lično da nas rastavi, a ja na to nikada ne bih pristao - rekao je on za medije jednom prilikom.

