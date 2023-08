MILICA JOKIĆ IZNELA DETALJE IZ VEZE SA SINOM IVICE DAČIĆA: Da li planiraju svadbu? Potom otkrila: Koliko je ljubomoran! (VIDEO)

Milica Jokić, pevačica svojom harizmom osvaja srca publike.

Međutim, nije tajna da je u ljubavi sa sinom političara Ivice Dačića, a neretko priča detalje njihove veze.

00:33 MILICA JOKIĆ IZNELA DETALJE IZ VEZE SA SINOM IVICE DAČIĆA: Da li planiraju svadbu? Potom otkrila: Koliko je ljubomoran!

Ovog puta, sve to je podelila sa voditeljom Ivanom Gajićem u emisiji "Puls Srbije".

- Super mi je u ljubavi, sve ide kako treba. Ne znam još uvek za svadbu, to kada se desi je normalno, ali mi još uvek ne razmišljamo u tom smeru jer smo mladi, ima vremena za to, fokusiram se na karijeru. Nije ljubomoran i to uopšte. Mislim ima trenutke blage ljubomore, ali ništa naročito.

Kurir.rs

