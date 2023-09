"MAMA JE GREŠKOM LEKARA UMRLA 10 DANA POSLE MOG ROĐENJA" Influenserka doživela veliku tragediju, u 19. pala u VELIKU DEPRESIJU

Influenserka Nađa Erić, progovorila o svom bolnom odrastanju koje je obeležilo smrt majke samo deset dana nakon porođaja.

Njena majka imala je komplikacije nakon porođaja koje su je, kako tvrdi, greškom lekara, koštale života.

- Komplikacija se desila par dana nakon porođaja. Zaboravili su da joj izvade posteljicu. Naravno, to je krucijalna stvar, ne može to da se zaboravi, ali se eto dogodilo. Sepsa je nastala posle nekoliko dana, upala je u komu i umrla nakon deset dana od mog rođenja - otkrila je ona u emisiji "Preživeli".

- Dospela sam u ruke maminih roditelja. Tata je bio tu, ali se sklonio sa strane da sabere misli, jer je njemu tri meseca pre moje majke, preminuo otac. Nije mu uopšte bilo lako. Odrastam kod babe, dede, bili su tu tetka i teča - kaže Nađa i dodaje da niko nije odgovarao za slučaj njene majke.

- Moja baba je htela da pokrene nešto, ali tetka to nije dala. Ne želim da pričam, jer nemam informacije. Znam da je bilo u svim novinama i da je bilo na naslovnoj strani, kao ozbiljna i velika potresna priča, ali znam da niko nije pravno odgovarao.

Šest godina nakon tragedije život mlade influenserke menja se iz korena i prelazi da živi sa ocem koji se oženio po drugi put.

- Upoznao je posle dve godine drugu devojku. Pokušao je da započne bolji život, da ne bude sam. Sa mojih šest godina su se venčali i dobila sam polu brata. Počeli smo da živimo zajedno i tada počinje neki sasvim drugačiji život.

Tokom odrastanja jako joj je nedostajala majčinska figura, bez obzira što je odrastala uz baku, tetku i maćehu Maki, koju izuzetno voli i ceni.

- U osnovnoj školi sam prvi put osetila potrebu za majčinskom figurom. Kao mala sam stalno govorila: "Moja tata", jer sam mislila da to tako treba. Tetka i baba su meni od samog početka majčinska figura. U šestoj godini sam dobila maćehu i tada sam prvi put osetila potrebu da nekoga zovem mama, to sam joj i šapnula. Rekla sam joj da bih volela da je zovem mama, ali da ne znam kako, jer je to za mene bila nepoznata reč. U 19. godini dobila sam jaku depresiju, jer mi je majka užasno falila. Želela sam da je pitam neke stvari koje ne mogu da postavim nikome drugom, ali u tome mi je pomogla psihoterapija dosta. Od tinejdžerskih dana idem na terapiju i savetovala bih svakoga da, ukoliko ima bilo kakvu vrstu psihološkog problema, da se obrati stručnjaku. Meni je zaista to pomoglo jako.

Život sa ocem od šeste do desete godine je bio dobar, ali nakon očevog razvoda za Nađu postaje veoma težak.

- Sa tatom i Maki sam živela od šeste do desete godine, do njihovog razvoda. To je imalo isto veliki uticaj na moje odrastanje. Naučila sam se disciplini i na tome sam im veoma zahvalna.

- Kada sam došla u šestoj godini da živim sa njima, udarac je bio jak, jer svaka promena je teška. Navikla sam se na nežnost kod bake i deke, ali kod tate je sve bilo drugačije. Bilo je kažnjavanja, grubljih reči, drugačiji potpuno način vaspitanja, ali sam im zahvalna na tome. Međutim, njihov brak je mogao da bude bolji. Među njima je vladala tenzija, pa samim tim nisu imali strpljenja za dete. Osetila sam težu stranu njihovog braka, koji se završio razvodom. Meni je nametnuta krivica da sam ja odgovorna za krah njihovog braka, jer nisam bila baš poslušno dete. Teško sam se nosila sa tim dugo - kaže Nađa u emisiji "Preživeli" i dodaje:

- Ostala sam da živim sa tatom, ali je on upao u veliku depresiju. Ipak, ja sam bila presrećna, jer ga imam samo za sebe. Kada smo ostali samo nas dvoje, konačno sam ga upoznala. Imali smo naše male rituale. Naučio me je da pravim domaći hleb i tople sendviče. Poenta priče je da smo putovali zajedno i ti trenuci su meni ostali negde baš urezani, kao najlepši period života sa njim, ali on nije bio srećan, tako da sam mu na kraju rekla da nađe devojku, što je zaista i uradio.

