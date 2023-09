"PRETERAO SAM, IMAM MANJAK POVERENJA ZBOG PROŠLIH VEZA!" Ša se slomio na pomen Vanje pa joj poručio: NEĆU ODUSTATI OD BRAKA

Reper Nenad Aleksić Ša šokirao je javnost nakon što se rastao od supruge Vanje Aleksić sa kojom se oženio pre samo mesec dana. U intrevjuu za Kurir televiziju otkrio je da su još uvek zvanično u braku.

- Nismo razveli, još uvek smo muž i žena. Ja kažem opet da se sve nekako desilo pebrzo i peglupo... Imam malo ishitrene reakcije i kada dođe do nekih stvari, ja umesto da povučem ručnu malo, ja ne dozvoljavam tu prostora i da se smire stvari, već bih da rešim sve sad i odmah - rekao je reper.

foto: Kurir televizija

Optužio je suprugu nakon raskida da je sa njim ušla u emotivnu priču iz koristi.

- Ono što se pisalo da je sa mnom zbog reklame je moja ishitrena reakcija, lupio sam glupost. Pričao sam sa Matorom i rekao "da li je moguće da je svaka sa mnom zbog reklame". To uopšte nije tako. Matora je naravno stala na moju stranu kako bi me odbranila, ali nije ona ništa kriva za tu izjavu, ja sam kriv. Naravno da se devojka udala iz ljubavi. Malo sam ja pretero zbog prethodnih veza i malo sam u manjku sa poverenjem - rekao je.

03:52 PRETERO SAM, IMAM MANJAK POVERENJA ZBOG PROŠLIH VEZA! Ša se slomio na pomen Vanje pa joj poručio: NEĆU ODUSTATI OD BRAKA

Ša je rekao da neće odustati od braka i da će se na sve načine truditi da izgladi odnos sa Vanjom.

- Neću odustati od toga da probam da sačuvam brak, to je moja želja i volja. Razumem da je i ona povređena i ja sam bio povređen, ali prošlo je nedelju dana, malo smo se smirili i mislim da je vreme za razgovor, nadam se da će doći do razgovora i da ćemo videti da li možemo da menjamo neke stvari ili ne možemo - rekao je on.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:58 VENČANJE JE ZAKAZANO! Ognjen Amidžić otkrio: Dete je kruna naše ljubavi i odnosa SADA ZNAMO I POL