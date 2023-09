"VIDEO SAM KAKO SE BULIĆ I KAČAVENDA LJUBE" Iznete šok optužbe na račun bivšeg dečka i kume: Ana godinama živi u laži..

Veliki fan Ane Ćurčić, Almir Asanović, pre njenog raskida sa Acom Bulićem tvrdio je da je Bulića uhvatio sa bivšom "kumom" Milenom Kačavendom.

- Aca nije za nju, znam da se muvao s Milenom Kačavendom, ona mu je partnerka s kojom se muvao posle jedne emisije. Ljubili su se iza jednog ćoška, to mu nije jedina partnerka, ima ih na sve strane. Džabe "roleks" sat kad nije iskren, on ima ženu u Engleskoj, dva deteta - izustio je u jednom dahu Almir, pa se osvrnuo na Aninu i Bulićevu izgubljenu bebu, za koju i danas veruju da je živa:

- Boriću se svim silama da nađem to dete, jer ne mogu da gledam Anu, koja godinama živi u laži i obmani. Pomoći ću joj da se dete nađe, može se to naći, samo Ana da kaže neke detalje, znam da je imalo dva i po kilograma, sad je to devojka. Nadam se da je to dete u Italiji ili u blizini. Anu ne volim zbog masnih kolača, već iskreno, iz dubine duše i svu ljubav sam posvetio njoj, čak i verenički prsten sam kupio. Planiram da joj dam kad uđemo u rijaliti, nadam se da će joj se svideti, voleo bih da uđemo zajedno. Uz dužno poštovanje, Aca nije nikakav moćnik, danas je teško to biti, je l' on plakao za Anom, nije, ja plačem svaki dan za njom. On je bio s njom kad su bili klinci, 15 godina, zabavljali se, zašto nije našao to dete.

Inače, zbog Almira Asanovića, koji se u medijima predstavlja kao pukovnik i pilot Ratnog vazduhoplovstva i protivvaduhoplovne odbrane, se oglasilo i ministarstvo odbrane.

"Radi istinitog obaveštavanja javnosti i sprečavanja dezinformacija, Ministarstvo odbrane saopštava da Almir Asanović koji se u medijima predstavlja kao pukovnik i pilot Ratnog vazduhoplovstva i protivvaduhoplovne odbrane nije pripadnik Vojske Srbije niti je to ikada bio", navedeneo je u saopštenju, zbog čega bi Almir mogao da završi u zatvoru.

