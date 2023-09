KATARINA I DARKO LAZIĆ RAZVALILI NACIJU PRIZNANJEM! Viđali se 14 godina sve vreme, ovo su radili dok su bili u ODVOJENIM BRAKOVIMA

Darko Lazić gostovao je kod Ognjena Amidžića zajedno sa suprugom Katarinom, sa kojom se venčao pre nekoliko nedelja.

Poznato je da su svojevremeno, pre mnogo godina, bili zajedno, a nedavno su obnovili emotivnu vezu i stali na ludi kamen. Na pitanje čime ju je osvojio, Kaća je rekla:

foto: Ana Paunković, Printscreen /Grandonline

- Ja sam pala na njegov šarm pre četrnaest godina, tako da mu nije trebalo puno sada. Trebalo mi je jedna poruka - pričala je Kaća i dodala:

Tog leta smo se upoznali kada je pobedio u "Zvezdama Granda", 2009. godine. Nestao je jer nije bio spreman za nešto ozbiljno, ali vratio se na mesto zločina (smeh).

Darko je pre nje imao dva braka, a Katarina jedan. Međutim, sve vreme su se viđali!

To niko ne zna, ja ću prvi put to da kažem. Ona je imala dečka posle našeg raskida, ja sam imao devojku, kad god bih imao pauzu i bio slobodan i ona, mi smo se tako, svih 14 godina, viđali. Svih 14 godina uvek smo se viđali jer smo uvek bili u ljubavi, uvek se poštovali i na kraju je ovo moralo da se desi! Ovo je moja prva ljubav od koje sam na neki način bežao jer nisam bio spreman, ali sam uvek znao - ako ikada budem hteo da se oženim, ali zapravo, da će to biti ona - objasnio je folker.

foto: Petar Aleksić

Obnovili su kontakt, kako je rekla Katarina, kada joj je Lazić poslao smajli, a potom je on objasnio:

Ja u Cirihu na aerodromu, oko 8 imam let i desilo se slučajno da nisam pijan, da sam trezan na aerodromu. Razmišljam, dokle više te silne žene... Reko hajde da pokušam nju da nađem, znam da je udata, ali ne znam koje je prezime. Uđem kod njene sestre na Instagram, nađem nju i ja pošaljem srce na stori, ona odgovara, odmah je nazovem. Pričamo, pričamo... Reko:"Je l' si ti srećna?", kaže ona:"Pa, jesam". Reko:"Nisi, čim pričaš sa mnom" i spustim slušalicu! E, tako je krenulo sve, znao sam da je moja. Dok je bila u braku sa mužem, nismo se viđali. Jedva sam čekao da se to završi.

Kurir / Pink

Bonus video:

10:25 STARS-EP127