BEKVALČEVA NA LEČENJU OD BOLESTI ZAVISNOSTI! Potražila hitnu stručnu pomoć, ovo je problem s kojim se bori GODINAMA: Ja imam ŠIFRU

Nataša Bekvalac se već neko vreme leči od bolesti zavisnosti od nikotina!

Pevačica je odlučila da stane na put svom višegodišnjem poroku i da se podvrgne lečenju. Ovo nije prvi put da Nataša ostavlja cigarete, ali je prvi put da to radi uz pomoć stručnih lica.

foto: Nenad Kostić

Kako saznajemo, ona, i pored velike želje da ostavi cigarete, nije u tome uspela, pa je umesto klasičnih, nastavila da koristi elektronske.

- Nataša godinama pokušava da se izbori sa ovim porokom. Pre nekog vremena je uspela da ostavi klasične, a onda se "navukla" na elektronske cigarete. Ona se hvalila tim svojim uspehom i na Instagramu, ali to nije dugo trajalo i nije uspela. Kada je shvatila da to ne može sama, rešila je da potraži pomoć stručnih lica i ode na lečenje. U sklopu terapije i borbe za zavisnošću, Nataša će razgovarati i s psihologom, a obaviće se i detaljne analize, kako bi se utvrdilo u čemu je koren njene višegodišnje borbe s nikotinom. Ovih dana joj je to prioritet. Uhvatila se ukoštac s tim problemom i rešila je da to istera do kraja - kaže naš sagovornik.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Bekvalčeva, koja je i vlasnica hita "Nikotin", pričala je u medijima o svojoj borbi s pušenjem.

- Pored borbe s kilogramima, jedna od najtežih borbi, a nije da ih nisam vodila, jeste borba sa cigaretama. Ova bolest zavisnosti u međunarodnoj klasifikaciji ima šifru F17. Dakle, ja imam šifru - priznala je Nataša, koja u ovoj svojoj muci ima punu podršku porodice.

Ona je tokom godina ovaj problem pokušala da reši i akupunkturom, kao i čitanjem knjige koja govori o najlakšim načinima za ostavljanje cigareta, ali očigledno nije imala preteranog uspeha.

foto: Nemanja Nikolić

