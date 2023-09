GDE JE NESTALA MAJKA ŠESTORO DECE? Doživela ogromnu popularnost, a onda se samo POVUKLA, danas izgleda OVAKO

Marina Dančo postala je poznata nakon emisije "Brak na neviđeno", a njena rečenica "ja sam majka šestoro dece, meni treba jak muškarac" i dan danas se citira.

Marina je od učešća u emisiji koju su tokom godina pratli brojni skandali, rodila i sedmo dete, a svi su bili šokirani kada je tada trudna ušla u rijaliti "Zadruga", odakle je brzo izašla. Paparaci su je nedavno snimili u trenutku kada je dolazila u hotel u kojem se snima emisija koja ju je proslavila, i tom prilikom snimila i muškarca, koji je sa njom učestvovao u emisiji "Brak na neviđeno".

foto: Printscreen Pink

Marina je po svemu sudeći, zadržala svoj prepoznatljivi izgled, a mnogi su stava da se bivša rijaliti učesnica, nije ni trunku promenila.

U Zadruzi se mnogo spekulisao ko je otac deteta, međutim Marija nije želela da komentariše tadašnje navode, ali je otkrila do tada nepoznate detalje.

- Ja sam se pre pet godina razvela, posle sam imala vezu i zašto bih ja pričala o ličnosti koja nije javna i koja to ne želi? U vezi smo već tri godine. On je budući ponosni tata. Odlično su ga deca prihvatila, tako se i zadržao pored mene - rekla je ona u rijalitiju, pa prokomnatrisala kako je on ragovao dok je ona bila u esmisiji "Brak na neviđeno".

- Ja sam htela da ta epizoda ispadne iz forme, da gledoci dobiju priču, a akteri prepoznatljivost. Mladoženju iz emisije sam poznavala od ranije, zato se moj partner nije ljutio - pričala je teda Marina.

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam ja izigrala televiziju Pink, jer je ta emisija donela gledanost - zaključila je Marina.

Kurir.rs