"BIO JE POŽAR, VATROGASCI NISU MOGLI DA GA UGASE" Era Ojdanić pun utisaka sa vašara: Uzgajivač lubenica ga okitio novcem, ŠOK!

Šabački vašar decenijama važi za jedno od najpoznatijih manifestacija tog tipa na prostoru bivše Jugoslavije, tamo se prodaje sve, tako da retko ko ode odande praznih ruku.

Ove godine muzičku zabavu su pripremili Vendi i Era Ojdanić koji je maltene kao jelka bio okićen parama.

Upravo je pevač, Era Ojdanić, gost "Pulsa Srbije" pa je rezimirao ceo događaj.

- Moja koleginica Vendi i ja smo napravili takav šou, spektakl, da su sve društvene mreže izgorele. Šabac je izgoreo, bio je u plamenu, vatrogasci nisu imali šanse sa vatrogasnim kolima da priđu i to ugase. Inače, ono je bio čovek koji je došao da me vidi i upozna. On ima sto hektara lubenica, sve je rasprodao, rekao je da je došao da vidi mene i Vendi i da nam da para jer mi to zaslužujemo. Uhvati me jednom rukom i bacio na ramena, držao sam se nogama oko njegovog tela - rekao je pevač, pa nastavio:

- Preko 100.000 ljudi je posetilo vašar za sve te dane. Preko 100.000, dakle sve zemlje regiona. Imao sam deset majica, sve sam ih promenio za nastup, bili smo znojavi i ja i Vendi. Nismo stali, nas narod prepoznaje po atmosferi. Nema čoveka koji nije prišao sa decom i koji se nisu slikali.

