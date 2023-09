"ZA ALBUM SE DA 100.000 EVRA" Daša otkrio tok novca u muzici: Danas je dosta drugačije, ONI uzmu pare na već gotov proizvod!

Kako funkcioniše novac u muzici? Da li izvođači, tekstopisci ili popularne izdavačke kuće dobiju najveći deo kolača, upravo ćete od čoveka koji je dugo u muzici naći odgovore na ova pitanja.

Gost "Pulsa Srbije" je Zoran Dašić Daša, iz grupe Legende, a prvo se poslužio poređenjem, te je rekao da bi za ubistvo dobili pet godina zatvora, ali za kršenje autorskih prava doživotnu:

01:44 ZA ALBUM SE DA 100.000 EVRA Daša otkrio tok novca u muzici: Danas je dosta drugačije, izdavači uzmu pare na već gotov proizvod!

- Autorsko pravo je neotuđivo. To kod nas nije funkcionisalo do skoro, mada sada se sve to dovodi u red. Kao što kažu u Americi, ubiJ čoveka i oslobodićete posle pet godina, prekrši autorska prava dobićeš doživotno. Doduše, ove nove kombinacije nisam razumeo, inače sam protiv prodavanja pesama. SOKO jednostavno štiti ta autorska prava i oni isplaćuju, ako ti je pesma hit, dobićeš velike pare. Isplaćivanje je mnogo urednije nego što je bilo i mnogo tačnije, ispravnije.

Onda je malo konkretnije spomenuo tok novca u muzici:

- PGP je nekada davao besplatno studio, dakle oni snose troškove i dobiješ reklamu na televiziji. Recimo, ti od prodaje ploče imaš 18 odsto. Danas izdavači ništa ne plaćaju, već im se donese gotov, doduše već plaćen, proizvod. Kupuju se i pesme, ponekad se za ceo album izdvoji preko 100.000 evra. Potom ti izdavači za to dobijaju pare, a čak i od SOKO-a-

