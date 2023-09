ACA BULIĆ NA SVE NAČINE POKUŠAVAO DA OTKAČI ANU: Prepiske sa bivšom adminkom ugledale svetlost dana "Neću više da učestvujem..."

Ana Ćurčić često se pominje i u "Eliti", gde je bivša kuma Kačavenda i Marko Đedović navodno raskrinkavaju, a sada su mediji objavili prepisku između Ace Bulića i adminke jedne od Aninih fan stranica na Instagramu.

Naime, objavljene su prepiske njene bivše adminke Hristine iz Bujanovca i njenog Bulića.

Kako se da zaključiti iz prepiski koje su osvanule, Bulić i njena adminka je ismevaju i sve vreme omalovažavaju na krajnje sarkastičan način.

- "Aca zvani statistika", napisala je Aci adminka, na šta je Aca odgovarao:

- "Npl, prva lekcija".

- "Da joj kažem da si rekao idi", napisala je Hristina, na šta je Bulić poslao potvrdan odgovor: "Da".

- "Ili ćeš joj ti to reći, kad se vidite. Ja ću reći seen me" - pitala je ona.

"Obraduj je, plače za k.....", napisao je Bulić, na šta je Hristina ostala šokirana: "Znaš ono kad me ostaviš bez teksta".

Bulić je u prepisci sa Aninom adminkom napisao da odustaje od svega, jer zbog njenih stvari gubi sve.

"Ja neću više da učestvujem, sve rizikujem za njenu za*ebanciju".

