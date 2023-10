"IZ BESNIH AUTOMOBILA MI KAŽU DA SAM SELJAK, A ONDA SEDNEM U JAGUARA" Žika Nikolić: Ako te to ne motiviše, onda si propao čovek

Živorad Žika Nikolić, popularan širom regiona, govori da je dobio emisiju koja je obeležila mnoge generacije, tek sa 55 godina.

Istakao je da nakon napornog rada, kada se prođe većina, to dođe kao šlag na tortu.

Elem, čak i najpozitivniji tipovi, pa i oni najuspešniji, naiđu na oskudne komentare.

Žika Nikolić se dotakao te teme dok je gostovao u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji.

- Kada nisu imali šta da mi zamere, prozvali su me Žika seljak, naravno da se nisam ljutio na tako nešto, ja sam iz Jasikovice, seljak sam, šta da budem. Ako me zbog porekla tako zovu, uredu je. Međutim, to nije zbog toga. Verovatno su hteli da me ponize, to je podmetanje, ali ako te ne motiviše tako nešto, onda si propao. I dan danas, najviše doživljavam poštovanje od ljude, pa onda neko iz besnog automobila otvori prozor i kaže 'Žiko, gde si seljak' - započeo je Žika, pa nastavio:

- Ja to doživim kao priznanje, sednem u Jaguara i sretnem se sa njim. Mi seljaci volimo sve to.

