FANOVI ISKOPALI SNIMAK JK KAKO PEVA "TREŠ" PRIJIN HIT: Kako to da Karli padne na "DŽIBERSKU" muziku, a onda spomenuli i Brenu

Jelena Karleuša oplela je po mlađoj koleginici Aleksandri Prijović, koja je napunila tri beogradske Arene, tvrdeći da je njena muzika treš.

Prijini fanovi su odmah iskopali snimak kako Jelena Kaleuša peva Prijinu treš pesmu "Legitimno".

"Kako to da Karli padne na 'džibersku " muziku", "Brenin šortc iz "Tesne kože" dobro joj stoji", samo su neki od komentara ispod videa.

Podsetimo, Karleuša je prozvala sve pevače Zvezda Granda, sem Milice Pavlović, s kojim i ima duet na novom albumu "Mašala", a posebno se osvrnula na Prijovićku.

- Samo Milica ima hit. Pesmu "Mašala" koju je snimila ove godine sa mnom - rekla je Karleuša u emisiji "Prvi red", a onda prokomentarisala konstataciju novinara da Prijovićka ima hit "Dam, dam, dam":

- O čijem albumu da pričaju?! Sve što se snimilo ove godine, nije se desio ni jedan veliki hit. Prijovićkina pesma je za mene 2001. godina. Devojka je super, "Zvezde Granda" su super, ali oni su prosto treš, a ja smatram da mi moramo da idemo napred. Nikako 2001. godina - bila je izričita JK u jednoj emisiji.

Jelena nije stala na toj izjavi, pa je na Instagramu sem Prijovićke prozvala i Lepu Brenu.

- Izvinite, stvarno ne kapiram euforiju oko Aleksandre Prijović. Iskače mi svuda oduševljenje, patos, zavijanje i kukurikanje. Ne slušam tu muziku, ali jbg imam pravo na mišljenje. Pa Karli je, bre, raketa za ovo. Izgleda da živim na totalno pogrešnom mestu. Karli me, bre, diže, ova neharizmatična gospođa u pristojinim, ali bezveznim stajlinzima me totalno spušta. I da dodam još ovo makar me fanovi njene svekrve razapeli, Brena je začetnik treša i primitivizma ex Yu. Džaba "emancipacija", Lepa Brena neki od nas se sećaju početaka.