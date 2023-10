"ČIM SAM POČEO DA ŽIVIM SA JEDNOM ŽENOM..." Evo koliko se Muž Verice Rakočević promenio nakon venčanja: Više ne idem po kafanama!

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević, deset godina su u braku, a sada su otkrili koliko toga se promenilo otkako su jedno drugom rekli "da".

- S obzirom na to da sam 65 godina živela bez njega, ali i da je on vodio prilično buran život do svoje tridesete godine, nije nam preostalo ništa drugo nego da jedno drugo prihvatimo sa svim manama i vrlinama. Pokušaji da promenite nekoga niti će usrećiti vas, niti drugu stranu. Čuvena je Veljkova rečenica kojom opisuje moju snagu, ali i tvrdoglavost: “Kamion bi se povredio kad bi je udario, njoj ne bi bilo ništa." Gledam da ne iskočim iz nekih pravila ponašanja - izjavila je Verica, pa a Veljko je istakao još jednu stvar.

foto: ATA Images

- Gospođa se plaši da ne iskoči, a ja sam se iskočen rodio. (smeh) Čim sam počeo da živim sa jednom ženom, na jednom mestu, to jest prestao da budem nomad, bilo je jasno da sam se promenio. Ali, to je bila moja odluka. Više ne idem po kafanama, sada boemštinu proživljavam duboko u duši - rekao je Kuzmančević.

Podsetimo, Verica i Veljko su se upoznali preko Fejsbuka, o čemu je modna kreatorka govorila.

foto: ATA Images

- Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predožio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo ‒ otkrila je modna kreatorka ranije u emisiji „Venčanje od A do Da“

Bonus video:

03:40 Verica Rakočević intervju