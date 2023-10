ŠOK OBRT! Milan Stanković nije postao iskušenik, ali jeste STUDENT TEOLOGIJE! Evo na kom svetom mestu pevač uči za SVEŠTENOMONAHA

Privatni život Milana Stankovića intrigira javnost već duže vreme. Nakon što se vratio iz manastira u Crnoj Gori, on je neko vreme boravio u Beogradu, gde je snimio i pesmu, u tajnosti je posetio i Sarajevo, ali je i zapevao na jednoj svadbi kao specijalno iznenađenje mladencima.

foto: Kurir, Sonja Spasić

Iako su mnogi mislili da je zbog svega digao ruke od duhovnog života i crkve, istina je potpuno drugačija. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Milan ne samo da se nije razočarao što ovog leta nije postao iskušenik u manastiru Podmaine već je od pre nekoliko nedelja postao i student teologije na čuvenoj crkvenoj akademiji Atonijada na Svetoj Gori, gde se trenutno nalazi.

foto: Instagram/milanstankovic

- Milan je rešio da se ozbiljno bavi bogoslovljem, pa je dobio blagoslov i upisao se u jednu od najstarijih i najistaknutijih crkvenih škola u pravoslavnom svetu. U pitanju je čuvena Atonijada na Svetoj Gori. To je visokoškolska ustanova, tj. fakultet i nalazi se u Svetoandrejskom skitu, u blizini Kareje. Milana su svi jako lepo prihvatili od prvog dana dolaska na akademiju. Tamo, kao i svi ostali studenti, živi po pravilima koja su skoro istovetna onim u manastiru. Predmeti koje sluša i koje će na kraju semestra polagati su raznovrsni. Između ostalog, on u Atonijadi uči i ikonopisanje, izvorne crkvene tekstove i vizantijsku muziku, ali i filozofiju, kao i predmete iz školskog programa za državne fakultete. Nakon što završi studije, imaće zvanje teologa, a ako se zamonaši, imaće sve uslove da postane sveštenomonah - priča naš izvor, pa otkriva dalje Milanove planove:

foto: Instagram/milanstankovic

- Pesmu koju je nedavno snimio dok je bio u Beogradu, planira da objavi u nekom skorijem periodu i to kao poklon svojim fanovima. On će to uraditi bez najave, kao pravo iznenađenje, i ona će biti dostupna na svim muzičkim platformama. Neće se vraćati nastupima, to ga ne interesuje, a sav svoj fokus će usmeriti na novo poglavlje u svom životu, a to je studiranje. Milan smatra da to ništa nije slučajno i da se sve dešava po blagoslovu. Poznato je da je on završio srednju medicinsku školu, a sad će i crkvenu akademiju. Baš mu je nedavno jedan od profesora rekao da je tamo na medicini naučio da leči telo, a da će posle boravka na Svetoj Gori naučiti da leči i dušu. Njega je to oduševilo. Milan o ovom novom poglavlju u svom životu ne želi da govori, ali i ne krije da vreme provodi u Atonijadi. Nedavno je baš na svom Instagramu objavio i snimke iz akademije i to dok je posmatrao svoje kolege, zatim kako tokom slobodnog vremena igraju košarku sa jednim od monaha, koji je i profesor u ovoj školi. Kada nema predavanja, Milan obilazi svetogorske manastire, a najviše vremena provodi u našem Hilandaru, gde je i ranije odlazio i za koji je izuzetno vezan - završava naš izvor.

1 / 9 Foto: Printscreen/Instagram

- Kršten sam još kao beba da bih preživeo, a preživeo sam mnogo u svom kratkom životu. Svi mi imamo stremljenja, želje, planove, uspehe, ideje. Velike darove mi je dao Bog, a s tim ide i veliki krst. Ali u ludilu ovog vremena, duhovno slepi, gluvi i nemi, svegrešni, pale prirode, svi neminovno ozbiljno promašujemo i sa zakašnjenjem osetimo da bez logosa božjeg nema života, niti smisla. To su potvrdili svi koji se življenjem ozbiljno bave. Sve nauke, filozofije, revolucije, ideologije, limitirane su okvirom stvorenog, bez pristupa tajni Tvorca, uzroka. A sve se na kraju završava Gospodom, jer kroz njega je sve i postalo - objasnio je Milan jednom prilikom.

foto: Kurir

Kurir.rs/Ekipa Kurira

Bonus video:

00:18 Milan Stanković posle manastira zapevao na svadbi