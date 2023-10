NAPISAO JE PRIJIN PRVI I NAJVEĆI HIT, A ZARADIO MIZERIJU! Oglasio se kompozitor: Sve dogovorio sa Borkom! Evo kako je sve počelo

Kompozitor Steva Simeunović, jedan od sigurno značajnijih ljudi u karijeri Aleksandre Prijović, pojavio se na njenom trećem koncertu u beogradskoj Areni.

On se sada prisetio njenih početaka. Otkrio je kako je izgledala pre skoro deceniju kada je došla kod njega prvi put i tražila pesmu koja ju je i proslavila "Za nas kasno je".

- Nije ona ni znala šta tada želi u tom trenutku, ni šta da snimi. Ja sam više tad komunicirao sa Borkom, njenom majkom, i s njom sam se dogovarao. Ona je i prva čula tu pesmu i još jednu baladu, i na kraju su dugo razmišljale koju će pesmu da snime i na kraju su odabrale. Skoro godinu dana se ništa nije dešavalo i onda kada je puklo... - počeo je Steva.

Na pitanje koliko para mu je doneo jedan od Aleksandrinih najvećih hitova koji trenutno na platformi Jutjub imao više od 80 miliona pregleda, Steva se i nije baš pohvalio.

- O zaradama bolje da ti ne pričam, to što sam ja zaradio to je mizerija, kao i svi kompozitori. To nije moja satisfakcija, ovo je moja satisfakcija - njena treća Arena - istakao je Steva i dodao:

- Imao sam slobodu da uradim šta ja mislim da je za nju, ona tada nije ni znala šta želi. Ona je neosporno odličan pevač i može da peva šta hoće, pesma "Za nas kasno je" nije preteška i može masa pevačica da je otpeva, ali je jednostavno legla njoj i to je to.

Ističe da se bez obzira na uspeh nije značajno promenila, odnosno "uzvezdila", što je sa njegove strane samo za pohvalu.

- Nisam sa njom svaki dan da bih to mogao da kažem, ali ono koliko čujem i vidim... Par puta smo se sreli. Ne vidim neku veliku promenu kod nje, mislim da se nije uzvezdila i ne daj Bože da se to desi, to je onda problem - zaključio je Steva.

