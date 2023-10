MALI ŽELJKO SKAČE I PLIVA U BAZENU BEZ MIŠIĆA! Ražnatović sa tetkama i bakom u Turskoj, uživa i NAREĐUJE, ovo je HIT SNIMAK!

Stariji sin Bogdane i Veljka Ražnatović, mali Željko otputovao je sa tetkama Bojanom i Natašom i bakom Danijelom Rodić na odmor u Tursku, a snimak koji je nastao na bazenu luksuznog smeštaja oduševio je korisnike društvenih mreža.

Danijela je snimala malog Željka dok se pripremao da pokaže svoje plivačko umeće i to bez gumenih mišića, i skoči u bazen, a Bojana nije odolela, pa je sve objavila na svom Instagramu.

Danijela je pitala Veljkovog i Bogdaninog starijeg naslednika šta je to što treba da kaže, na šta joj je on odgovorio: "Šta treba da radim? Da te snimam ako skačeš?", rekla je Danijela malenom Željku, na šta je on kratko rekao "Da".

"Tri, četiri, sad", rekao je Ražnatović i skočio u bazen, gde ga je čekala tetka Nataša.

Inače, mali Željko neretko putuje bez Bogdane i Veljka, pa je tako više puta na odmoru uživao i sa Cecom na brojnim putovanjima.

