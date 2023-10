TEK ĆE NASTATI HAOS U ELITI! Otkriveno ko dolazi u Šimanovce, nikome neće biti dobro, a ON će se uhvatiti za glavu

Dešavanja u rijalitiju "Elita" uveliko se "zakuvavaju", a nema sumnje da će tek nastati haos kad u rijaliti uđe javnosti dobro poznato ime.

Kako se ona vezuje za mnoge rijaliti učesnike, te je poznata po skandalima i slobodnom ponašanju, zasigurno će se mnogi uhvatiti za glavu kad je vide u Beloj kući.

U pitanju je Maja Marinković, koja će jako brzo ući u rijaliti.

Marinkovićevu ćemo u "Eliti" gledati već za dve nedelje, za kad je dogovoren njen ulazak, što je potvrdio naš izvor blizak produkciji ovog rijalitija.

Maja je, inače, progovorila o Filipu Caru i Aleksandri Nikolić.

- Nije mi čudno što Car neće da se pojavi sa mnom u javnosti, nije imao hrabrost da se suoči sa mnom. Da sam ja na njegovom mestu sigurno se ne bih pojavila. Ja pričam istinu, mnogi se pitaju zbog čega sam to sad uradila. Ne može da se ospori meni što mu odgovaram na poruke. Što se mene tiče ja sam čista, drago mi je šro sam skinula maske. Aleksandre mi nije žao, čula sam njene izjave, pričala je da je obmanjena. On je odjednom nasilnik, tukao je trudnu, pa kako sad sve to? Ja ne podržavam nasilje, ali je ona vrlo dobro znala sa kim pravi dete. On je ološ, to ništa nije sporno, ja ne znam da li je istina to što je ona ispričala - istakla je Maja.

