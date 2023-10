EVO ZAŠTO SAŠA KOVAČEVIĆ IMA ISKLESANO TELO! Nije samo teretana zaslužna, ovo je njegov jelovnik!

Saša Kovačević izuzetno vodi računa o svom fizičkom izgledu, a na njegovo telu octava se svaki mišić. On godinama ide u teretanu, posvećen je napornim treninzima, ali vodi računa i o ishrani. On se zdravo hrani što je takođe doprinelo da savršeno izgleda i da se odlično oseća.

foto: Printscreen

Pevač najčešće jede ribu, piletinu i govedinu. Pije vodu, limunadu i belo vino kada je na nastupima.

Od ugljenih hidrata konzumira pirinač i krompir. Na Sašinom meniju je raznovrsno povrće i odabrano voće.

Saša trenira pet do šest puta nedeljno u zavisnosti od poslovnih obaveza i putovanja.

Kako je jednom prilikom ispričao, ima dana kada su mu „oči gladne”, pa bi pojeo nešto slatko, ali se u tim trenucima kontroliše i ne odstupa od pravila koje je sebi nametnuo.

foto: ATA images/Antonio Ahel

Dnevni jelovnik Saše Kovačevića

Doručak: 8 do 10 jaja (1 do 2 žumanca, ostalo samo belanca) ili tunjevina, 2 do 3 parčeta tostiranog „Tonus” hleba i salata

Ručak: piletina, ćuretina ili biftek, bareni pirinč i salata

Večera: Riba

Kurir/ Hello