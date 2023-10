OGLASIO SE JUTJUBER POSLE PODIGNUTE KRIVIČNE: Janko otkrio kompletnu istinu, evo šta se dogodilo sa LAVOM!

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podignuta krivična prijava protiv poznatog jutjubera i influensera Stefana Jankovića, poznatiji kao Janko, zbog držanje madunčeta lava čime je prekršen zakon o dobrobiti životninja.

Jtjuber nije želeo previše da komentariše ovu temu, a njegova devojka, takođe jutjuberka Ana Lazarević, objasnila nam je o čemu se radi.

- To nije istina, odmah da kažem, on ne želi nikakve izjave da daje, ali postoji snimak na njegovom jutjub kanalu, baš na tu temu. Stefan je sve objasnio, to uopšte nije bio njegov lav - izjavila je Ana.

- Imao sam veliki problem, ja sam došao u problem, reagovali su nadležni organi, ali to je rešeno, lav je "uhapšen" - rekao je Janko u tadašnjem videu.

Naime, sve je prisutniji trend kupovine egzotičnih životinja, pa je tako pre desetak dana pronađeno jedno zapušteno i napušteno mladunče lava. Kako se navodi, ne zna se kako je mladunče završilo napolju, ali sumnja se da je u pitanju ilegalno nabavljeno mladunče u svrhi zabave (slično kao na objavljenom klipu) da bi posle bilo napušteno. Takođe, pre desetak dana snimljen je berberski makaki kako luta krovovima Beograda, a još je u javnosti svež slučaj pantera koji luta apatinskom šumom.

Kako dalje navode, ovaj trend je ne samo poguban po živitinje već i opasan po ljude. Velike mačke su predatori i mogu ozbiljno povrediti ljude, često i sa fatalnim posledicama. Ne postoji ni jedan razlog zašto bi neko držao lava u kući sem da zadovolji svoj bolesni fetiš dokazivanja društvenog i finansijskog statusa i hvaljenja po društvenim mrežama. Srećom sam akt je protivzakonit i podleže sankcijama kao i oduzimanju životinje.

