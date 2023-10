PREPUCAVAO SE SA DEVITOM, PA OTVORIO ONLI FANS! Omladina ludi za njim, a on se skida za PARE: "Vole me i žene i muškarci"

Reper Marko Milivojev omladini poznatiji kao Mili, pre par meseci se našao u žiži interesovanja zbog svađe sa kolegom Devitom, a onda je usledio još veći šok kada je otkrio da je otvorio profil na platofrmi za odrasle Onli fans.

- Imam, ali nisam nešto preterano aktivan. Gotivno mi je bilo da to uradim jedini kao muškarac. Ja gledam da sam s*ks simbol i što se tiče muškaraca i žena, mene svi vole. Nisam toliko aktivan i ne dajem se tamo, uglavnom su to slike neke do pojasa - rekao je Mili koji je otkrio i šta mu to na pomenutoj mreži pišu pripadnice lepšeg pola:

- To je ludilo. Skoro me je jedna devojka oduševila, nije bilo ni vulgarno ni eksplicitno, napisala mi je: "Ja sam Mila, ti si Mili, ajde da se milujemo". To je meni kidanje jer volim originalne upade.

Kako je rekao tada, na račun mu ležu pare od pomenute mreže.

- Zarađujem, mada ne znam da li sam ikada podigao tu lovu, nešto mi uvek šalju. Meni to služi više zbog konekcije sa publikom koja želi da me vidi u nekom privatnom svetlu - objasnio je Mili tad.

Podsetimo, Mili i pevač Devito, ušli su u oštri sukob svojevrmeno, a sve zbog pesme "Mili, Mili" koju je objavio Devito, a za koju je Mili tvrdio da je prvo ponuđena njemu, te da ga je kolega molio da je snimi.

