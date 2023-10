Svakog ponedeljka započinjemo treći sat emisije Puls Srbije sa rubrikom Nezaštićeni svedok u kojoj naša poznata novinarka Ljiljana Stanišić otkriva do sada ne ispričane tajne i skandale koji su nedostupni našoj javnosti.

Voditelj ove uzbudljive rubrike Ivan Gajić, zajedno sa Ljiljanom Stanišić osvrnuli su se na nedavno pisanje Abronoše o jednom političaru koji je "nemoćan".

foto: Kurir televizija

- Među našim političarima ima mnogo nemoćnih u smislu muško ženskih odnosa. Onda se oni trude da imaju atraktivne, zgodne, napucane dame i ljudi misle da su zaista moćni i da vladaju. Ali zapravo nije baš tako jer te dame njima služe da bi šetali sa njima i slušale njihove muke, a ne za ljubavne vragolije - rekla je Stanišić i dodala:

02:51 POLITIČARA RAZAPELE KOLEGE, JER JE NEMOĆAN PRED ŽENAMA! Ljiljana Stanišić otkrila SOČNI TRAČ: Obilazi lekare, a šeta napucanu damu

- Taj političar obilazi lekare i specijaliste kako bi mu pomogli u njegovom problemu koji ima privatno, zato je i dobio naziv "Nemoćni". Pa dobro nije on jedini, to se dešava u njegovim godinama i zato treba ići na preglede. Ne bi mu bila u koži. Jer se mnogi političari šale sada na njegov račun, kada dođe u klub književnika, on je glavna tema. Čak je bila i u Skupštini debata o tome, ali niko nije obratio pažnju. Ali mi jesmo, Kurir prati sve. Za skupštinskom govornicom su ga prozvali da je nemoćan i da mu je potrebna veća stimulacija da održi govor na pravi način i da su za to zadužene beogradske lepotice sa kojima on pokušava da reši svoj problem.

foto: Kurir televizija

