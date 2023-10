ISTINA JE! Saša Matić hteo saradnju sa Marijom Šerifović, ONA GA ODBILA, sada detaljno objasnila KAKO I ZBOG ČEGA

Pop pevačica, jedan od naših najlepših vokala, Marija Šerifović, izdala je novi album "Dolazi ljubav", a sada je govorila o svojoj dugogodišnjoj karijeri.

Marija je perfekcionista u svom poslu i pažljivo bira kakve pesme će snimiti i izdati, pa tako ne prihvata sve što joj se ponudi, čak i kada zna da će neka numera biti hit.

foto: Petar Aleksić

Tako je odbila pesmu "Ti i ja", koju su potom snimili Saša Matić i Jelena Rozga.

Šerifovićeva je otkrila da joj je tekstopisac ponudio tu numeru, ali da je ona odbila da je snimi jer je "ne oseća". Zvao je i Saša Matić, ali je i njega odbila.

Čak je i bivši direktor Granda Saša Popović pokušao da je nagovori da je snimi, ali ni to nije upalilo.

foto: Kurir televizija

- Demo snimak za pesmu "Ti i ja" sam otpevala ja. Autor Saša Nikolić je želeo da snimim tu pesmu. Ja sam to odbila, po cenu života. Onda je Saša Nikolić pustio Matiću, onda je on rekao: Ja tu pesmu uzimam, nemam govora". Onda me je i Saša Matić zvao i nagovarao, ali sam rekla: "Ne mogu, ne osećam pesmu, ne sviđa mi se". Onda je krenuo i Saša Popović da me maltretira za to: "Idi snimi sa čovekom pesmu". Uopšte nije do čoveka, snimila bih sa njim najlepšu pesmu, naravno, ali mi se ova nije dopala. Postojali su pritisci, ali ja to nisam želela - rekla je Marija Šerifović i otkrila da se nije pokajala zbog toga.

- Nisam se pokajala i dalje. Super je pesma, ali je meni mekana i dalje mi nešto fali - istakla je Marija u Premijeri.

Kurir.rs / Pink

Bonus video:

03:13 KARLEUŠA MI NIJE PRUŽILA PODRŠKU! Marija Šerifović stavila tačku na odnos sa JK, a onda je USLEDILO ŠOKANTNO PITANJE NOVINARA