"TRAŽILI STE DA RADIM U PEKARI, SAD I OVO NE VALJA" Mina Vrbaški doživela nervni slom zbog komentara

Mina Vrbaški, koja se nadavno vratila iz inostranstva, zaposlila se u pet-šopu u Inđiji i pokupila brojne pohvale, ali je naišla i na negativan komentar na koji je odmah odgovorila

Naime, pored brojnih komentara pune podršku da je posle skandaloznog ponašanja našla normalan posao i krenula da živi skromnim životom, naišla je na jedan komentar koji je poprilično iznervirao, pa se odmah oglasila.

- Neće u Zadrugu jer oni nemaju toliko para da joj plate, a onda prodaje životinjsku hranu - glasio je komentar.

foto: Printscreen

- U moru zaista predivnih komentara ispod emisije sam naišla na ovaj, pa hajde da popričamo malo o ovome! Pod broj jedan, sramota je jedino krasti i lagati, a ja niti kradem, niti lažem. Radim pošten posao za pristojnu platu koja mi je sasvim dovoljna za normalan život koji živim. Pod broj dva, s*ali ste mi zašto sam u rijalitiju, a ne radim u pekari. Sad ni ovo nije ok?! Nije ok kad prodajem hranu u pet-šopu, nije ok kad radim na šalteru u bolnici, znači do kraja života trebam ili da se vučem po rijalitiju i ne radim ništa, ako sam dobro shvatila? - poručila je Mina, zatim otkrila sve o zaradi:

foto: Printscreen

- I pod broj tri, ako vas baš zanima, više sam novca zaradila za mesec dana mmog rada ovde, nego u poslednjoj sezoni rijalitija.

Podsetimo, Mina se, nakon što je godinu dana provela u Holandiji sa dečkom, vratila u svoj rodni grad gde radi u jednom pet šopu i ne krije koliko joj prija druženje sa životinjama.

kurir.rs

Bonus video:

06:50 Mina Vrbaški intervju