TUGA U PORODICI POZNATOG BIZNISMENA: Dragoljubu Markoviću iznenada preminuo zet u 33. godini

Zet poznatog biznismena Dragana Markovića Milutin Pešić preminuo je prošle nedelje od sepse, saznaje Kurir.

Imao je 33 godine. Suprug njegove ćerke Darje, koji je vodio sportski život, do tog dana se dobro osećao. Ništa nije ukazivalo da ima neki zdravstveni problem. Po zlu je krenulo na dan kada je dobio temperaturu. Kolabirao je na ulici. Hitna pomoć ga je odvezla u bolnicu, u kojoj je posle dva dana preminuo.

Dani sreće na venčanju Darja i Milutin foto: Privatna Arhiva

- Desila se velika tragedija za porodicu. Milutin je bio mnogo dobar dečko. Bio je dobar sportista. Bio je instruktor skijanja, zatim instruktor kajtinga, fizički spretan i sposoban čovek. Ništa nije ukazivalo na to da ima zdravstveni problem. On je podizao 200 kilograma u tegovima. Takođe je leteo 35 metara u visinu. Da li možete da zamislite koliko je snažan čovek bio. Nažalost, naizgled sićušan virus je bio jači od svega toga - kaže naš sagovornik blizak porodici, koja je neutešna.

Srećna porodica Darja sa mužem Milutinom koji je iznenada preminuo foto: Privatna Arhiva

- Dragoljubova ćerka, kao i cela porodica su to teško podneli. Svi su u šoku. Milutin je iza sebe ostavio sina od godinu dana. Mnogo je voleo suprugu, kao i ona njega. I svadba, koja je bila u februaru ove godine, bila im je prelepa. Mnoge zvanice su nakon veselja komentarisale kako je to najlepše veselje na kom su bili. Darja je takođe brižna supruga i posvećena majka, a sada su svi zavijeni u crno. Ne mogu da veruju da njega više nema. Svi prijatelji su u šoku jer ko god da ga je poznavao, ima samo reči hvale. U danu je dolazilo po 200 ljudi da izjavi saučešće - kaže on.

Uspešan biznismen je neutešan zbog gubitka zeta foto: Dragana Udovičić

Lj. Stanišić

02:55 SAHRANJENA MERIMA NJEGOMIR, ISPRAĆENA UZ TAMBURAŠE: Ćerka VIKNULA NA SAV GLAS dok spuštali kovčeg: HVALA, MAMA