BRENA SE ZBOG KOMENTARA KONOBARA ODLUČILA ZA ŠOK POTEZ! Nakon što je izjavio da izgleda kao TRAFOSTANICA , pevačica uradila OVO

Lepa Brena u sedmoj je deceniji života, a po mišljenju mnogih, vreme za nju kao da je stalo. Ipak, kao i svaka druga žena, i ona je u jednom periodu života kuburila sa kilogramima, ali je zahvaljujući pravilnoj ishranibrzo dovela figuru do željenog izgleda.

Ono što ju je pokrenulo da oslabi bio je komentar jednog konobara sa početka njene karijere, koji joj je rekao: "Mislio sam da će doći pevačica, kad ono došla trafostanica!" Takav komentar je povredio pevačicu, ali i motivisao na promenu, te je odlučila se ozbiljno pozabavi svojim izgledom.

- Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - rekla je svojevremeno Brena za "Blic ženu".

- Nezdrave namirnice za mene su prošlost. Masni proizvodi ne dolaze u obzir! Ne jedem ni torte ni kolače i mnogo se bolje osećam. Sve što spremam kuvam na vodi, bez kapi ulja. Uspela sam i Bobu da "navučem" na zdravu hranu. Sada se i njemu to dopada - rekla je ranije pevačica, a osim ishrane koju je maksimalno korigovala, Lepa Brena poslednjih godina i redovno trenira, te na taj način održava svoju formu.

- Redovno treniram i to mi baš prija. Nije mi toliko bitno kako ću izgledati koliko da se dobro osećam i budem poletna - istakla je pevačica nedavno.

