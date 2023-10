"POKAZAO JE ŠTA JE IDEAL MUŠKARCA" Misica otkrila zašto je zavolela Cecinog bivšeg, pa progovorila o venčanju: Ne traćim vreme!

Jovana Ljubisavljević je već neko vreme u harmoničnoj vezi saBogdanom Srejovićem, a misica i bivša zadrugarka, sada je progovorila o njihovom odnosu i otkrila kako ju je osvojio bivši dečko Cece Ražnatović.

foto: Ata Images

- Bogi me je osvojio svojom pažnjom, svojim razumevanjem, tolerancijom i time što je zaista pokazao šta je u mojim očima bio ideal muškarca, a da postoji, da mogu da ga pipnem. Tako da, ovaj stvarno tom nekom dušom naravno, fizički izgled je bitan ali to je nešto što svi vidimo, a ovo sam ja osetila i zavolela - rekla je Jovana za Red.

foto: Instagram

Inače, već uveliko se govori o njihovoj svadbi, ali se Jovana na to ne obazire. Venčanje i porodični život planira, ali još uvek ne želi o tome da govori.

- Da, naslov za naslovom! Baš sedimo ovako i čitam negde: "Ona je već nama najavila"... Ljudi, ja ću reći prvo nama, a onda i svima ako do toga dođe. Poslali su mi nedavno neki komentar: "Udadoše je za svakoga, ona za svakoga pristaje". Ne, nego je logično da kada si u dugoj vezi koja je zdrava i u kojoj postoji ljubav da je to neki sledeći korak. Nisam u vezi da bih traćila vreme. Uskoro punim 28 godina, normalno je da želim da se ostvarim kao majka i da budem nečija žena. Ako je suđeno, i ako to treba da se desi, desiće se, i rado ću reći "da" ako dođe do toga. Ne mogu da govorim sad o tome, ali logično je jer ne bih bila sa njim da u ovom trenutku to nije to - otkriva Jovana.

foto: ATA Images, Printscreen/Hype

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:09 Jovana Ljubisavljević otišla da se pomoli Svetoj Petki na Kalemegdanu