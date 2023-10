IZVADIO IZ BUDŽAKA POSLE 15 GODINA DŽEJOV SNIMAK: Futa otkrio sve detalje o pesmi, a evo zašto je nikad nije Ramadanovski snimio

Džej Ramadanovski u filmu peva" pomoću veštačke inteligencije! Čuveni kompozitor Aleksandar Radulović Futa, koji je radio muziku za film "Nedelja", o životu pokojnog pevača, otkriva da će pomoću moderne tehnologije publika imati priliku da čuje Džejov glas u ovoj muzičkoj drami.

- Za tu baladu, koja nosi naziv "Za kraj“, Džej i ja smo napravili demo-snimak uz gitaru i njegove udaraljke i to je tako stajalo sve dok, posle nekoliko godina, moja pokojna supruga Marina Tucaković nije završila tekst. Nažalost, Džej nikada nije snimio tu pesmu, pa smo za potrebe fiIma iskoristili taj demo-snimak koji sam izvadio iz budžaka i pomoću današnje tehnologije i veštačke inteligencije napravili smo ono što ćete čuti u filmu - priča Futa za i otkriva da je pesma nastala još pre 15 godina.

foto: printscreen

- Uvek sam imao običaj da melodije koje napravim stavljam u poseban folder za Marinu, na koje ona kasnije napiše tekst. Stavljao sam naznaku da su to moje melodije da ne bi pobrkala od silnih pesama koje su joj slali mnogi kompozitori. Melodija pesme "Za kraj" nastala je pre 15 godina i namenio sam je Džeju. Jednostavno mi se uklapala u ceo opus njegovih balada koje je maestralno otpevao do tada. U to vreme bio je aktuelan Grand festival, pa je za potrebe tog takmičenja bilo potrebno da napravim neku pesmu za njega. Tada smo imali samo strofu i moju nedovršenu melodiju refrena, i tu pesmu je Ramadanovski trebalo da otpeva na tom festivalu. Ali na kraju smo se ipak odlučili da za tu priliku snimimo pesmu "Zrno mudrosti", koja se kao i sve Džejove balade, i danas rado sluša.

foto: Printscreen

Pesma "Za kraj" čuće se u filmu "Nedelja" dva puta - u jednoj sceni kako je Džej "peva" pomoću veštačke inteligencije i u odjavnoj špici u izvođenju Cece Ražnatović.

- Bez dvoumljenja izbor je pao na Cecu jer ona ima emociju koju je imao i Džej. Mislim da će se svima dopastio i jedva čekam reakciju publike - kaže Futa.

Producent "Nedelje" Vladimir Andelković oduševljen je što numeru za film peva najveća balkanska folk zvezda.

- Bio sam oduševljen kada mi je Futa rekao da postoji pesma koju su Marina i on napisali, odnosno komponovali za Džeja, ali da nikada nije izašla u javnost. Poslušao sam je kod Fute u studiju i odmah smo odlučili da se ona nađe u filmu. Ona se čuje u sceni u kojoj je jedan od prelomnih momenata filma, kada je glavni junak prvi put otpeva... Pesma će se naći i na odjavnoj špici u Cecinom izvođenju, koja je ovom budućem muzičkom hitu dala svoj pečat - kaže Anđelković.

